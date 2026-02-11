ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。2022年北京五輪銀メダリストの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は103.07点で2位発進。最大のライバル、イリア・マリニン（米国）が108.16点で首位に立った。

4年前の北京では団体、個人ともに銀メダル。今大会の団体でも銀だった鍵山が、悲願の頂点に向けてSPを演じた。

冒頭に切れ味抜群の4-3回転を決め、4回転サルコーも成功。だが、最後のトリプルアクセルで着氷が乱れた。

演技後は「楽しかったです。アクセルは悔しい部分もあるけど、プラスにとらえられる部分が多かった。100点超えられて収穫になった」と話した。

3日前の団体SPでは108.67点のハイスコアをマーク。世界王者マリニンを10点以上、上回る1位となりチームに貢献した。

羽生結弦さん、宇野昌磨さんと臨んだ初の夢舞台から4年。ミラノは揺るぎない男子のエースとして臨んでいた。

佐藤駿は88.70点で9位、三浦佳生は76.77点の22位。フリーは13日（日本時間14日）に行われる。



（THE ANSWER編集部）