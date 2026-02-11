【全文公開】西田ひかる「中山美穂さんとの共演で吹っ切れたんです。″自分は自分!″って」

ドラマ『デパート！夏物語』、ヒット曲『きっと愛がある』などでファンを虜に――

「私は、″自分は自分″って生きるのが得意な人間だったような気がします。どんな仕事もまずは挑戦してみる――そうして歩き続けてきて、もうすぐデビュー40周年。今はこれで良かったんだなって思います」

タレントの西田ひかる（53）は、デビュー当時の面影を感じさせる柔らかな微笑みを浮かべた。

’88年、15歳の時に『日本エアシステム（現・日本航空）』のキャンペーンガールとして芸能活動をスタートすると、同年発売の『フィフティーン』で歌手デビュー。翌年には同曲がテーマソングとなったハウス食品のＣＭ『フルーチェ』で大胆な白い水着姿を披露し話題を集めた。

健康的で溌剌(はつらつ)としたキャラクターはファンに支持され、女優・バラエティと次第に活躍の場を拡大。幼少期をアメリカで過ごした彼女は″帰国子女タレント″として大ブレイクした。

「父親の転勤がきっかけで、生後間もない頃から13歳までアメリカで暮らしていました。海が多いカリフォルニア育ちなので、泳ぐのも大好き。仕事で水着になることにまったく抵抗がなくて、むしろ遊びの延長線上くらいの感覚で楽しんでいましたね（笑）」

当時のアメリカはマドンナ（67）やシンディ・ローパー（72）が活躍するＭＴＶ全盛期の時代。西田はダンスが好きなティーンエイジャーだったと自身を回顧する。

「あの頃はアメリカの人気ドラマ『ファミリータイズ』のマイケル・Ｊ・フォックス（64）に憧れていた普通の女の子。帰国後は都内のアメリカンスクールに通いながら、並行してダンス教室を探していたところ、知り合いから今の事務所の社長を紹介されたんです」

芸能事務所への所属を決め、歌やダンスのオーディションを受ける日々が続くなか、ようやく『日本エアシステム』キャンペーンガール合格という吉報が届く。両親とは「あくまでも学業優先」という約束のもと芸能界入りに至った。

「まさかデビューするなんて思っていなかったので、オーディション合格の話を聞いた時は、”本当かな……。でもやってみようかな”くらい（笑）。日本の芸能界についての知識や、『こんな仕事をやりたい！』もないまま始めました」

それまで日本語よりも英語に触れる機会が多かった彼女には、”言語の壁”という現実が立ちはだかった。

「カリフォルニアに住んでいた期間、一人っ子だった私が日本語を使うのは両親との会話と、土曜日の日本語補習校の時だけ。帰国してから通っていたアメリカンスクールでも、日本語を使うのはやっぱり両親か先生たちとの会話のみ。でも、ありがたいことに仕事のオファーはいくつもいただいていて。ドラマや番組の台本にはすべてルビを振ってもらうようお願いしていました（笑）」

憧れた二人の名優

’89年には連続テレビ小説『青春家族』（NHK）で映像作品へも進出。その半年後には、’24年に亡くなった中山美穂（享年54）との共演ドラマ『君の瞳に恋してる！ スペシャル』（フジテレビ系）へ出演し、中山の妹役を演じた。

「美穂さんは私と対極の人でした。ドラマの演出をしていた河毛俊作さん（73）にも、『美穂は″眼で語れる女優″だよ。ひかるももっと頑張って』って言われていました（笑）。美穂さんは多くを語らずとも人の視線を集めるというか、みんなを吸い寄せる魅力がものすごくあるんです。

そんなすごい人を見ていたら、私は女優タイプではないかも……と、壁を感じました。でもそこで、″女優っぽく無理に演じるのも違うな″とか、″自分っぽさって何だろう″と思い、逆に吹っ切れたんです。人は人、自分は自分！ って」

さらに翌年、西田にとって二人目の大きな出会いが訪れた。

「『いつも誰かに恋してるッ』（フジ系）で共演した宮沢りえちゃん（52）は、プロフェッショナルの鑑(かがみ)でした。当時まだ15〜16歳にもかかわらずセンスが飛び抜けていて、ファッションやデザインといった各界の研ぎ澄まされたトップ中のトップの方々と堂々と対峙する姿勢が本当にカッコよかった。

また、それを吸収してモノにする力が秀でていたようにも思います。同じ10代でも、″普通″の……学業優先で仕事をしていた私とは全然違いましたね」

宮沢のカリスマ性に圧倒される一方、現場では″同世代の女の子″として仲良くしていたことも振り返る。

「学園モノのドラマ撮影に入ると、朝から夕方までずっと現場にいる状態なのでそこ（現場）が学校のような雰囲気になってくるんです。りえちゃんは私の１歳下になりますが、同年代でとくに仲が良かったです。

オフの日に代官山（渋谷区）へ一緒に遊びに行って、『ハリラン（ハリウッドランチマーケット）、可愛いね！』って買い物をしたり、食事をしたり。『どんなリップを使ってる？』とか、そんな他愛もない話をしたりして楽しかったですね」

宮沢は、’91年に累計発行部数165万部とも言われる写真集『Santa Fe』を発売し、時代の寵児へと駆け上がった。

「写真集を発売するなんて知らなくて、ビックリしました！ りえちゃんを撮ったカメラマンの篠山紀信さん（享年83）に、『どう？ ひかるちゃんもやらない？』って言われて。あんなに美しいりえちゃんと私は違いますし、『大丈夫です』って遠慮しておきました（笑）」

当時も群を抜いていたが、今なお″名優″の名に相応しい中山と宮沢を前に、西田は自分との差を痛感していた。

しかし、葛藤を余所(よそ)に活躍の勢いは止まらない。’91年放送の『デパート！夏物語』（TBS系）ではヒロインに抜擢され、主題歌『ときめいて』も担当。その年の『NHK紅白歌合戦』にも初出場を果たした。

「このドラマは相模大野（神奈川県）にあったデパートが舞台だったんですが、営業時間内に撮影していたため、たくさんのファンの方が見に来てくれて。当時は食事をとる時間もないくらいタイトなスケジュールだったので、空き時間に制服のまま（デパート内の）喫茶店でお茶するのが唯一の楽しみでした。

当時は相模大野にスポットライトが当たるのが珍しくて、地元の方には『彼女は相模大野の星だ！』と喜んでもらえていたそうです（笑）。

デビューしたばかりの時は、″帰国子女タレント″というイメージが広がってしまって、それが私の全部じゃないんだけどなって悩んだ時期もあったんです。

でも、３年、５年、10年……と仕事をしていくなかで、いろんな自分が出せるようになって、『お芝居ではこういう役が似合うよね』『バイリンガルだけじゃないよね』『歌もいいよね』って皆さんに言っていただく機会も増えて。それも仕事冥利(みょうり)に尽きますよね」

その後も歌手として『きっと愛がある』（’94年）、『人生変えちゃう夏かもね』（’95年）などヒット曲を連発。歌手、女優の二足の草鞋(わらじ)を履(は)きながら″自分らしさ″を見出した西田は、着実に葛藤を払拭していった。

結婚で見えた″幸せ″

人気街道を走っていた西田は’02年に一般男性と結婚。実は、その裏では万全の計画が練られていた。

「20代後半になった頃から、事務所の社長が女性だからというのもあり、『結婚したかったらしていいのよ』と背中を押してもらっていました。当時の芸能界にありがちな接待のような食事会などはなく、私が気に入る人がいるかもしれない！ と、よくいろんな人を紹介されたり（笑）。今の主人のことも事務所には事前に伝えていたので、余計な寄り道をせずに結婚できたんです」

スポンサーへの報告や仕事のスケジュールを考慮し、結婚の数年前から「この年に婚約発表をして、翌年に結婚しましょう」と具体的なプランを立てていたというから驚きだ。

そして、売れっ子芸能人の座を捨てアメリカで結婚生活を始めることとなった。’06年にアメリカで長男を出産後は再び帰国し、生活の拠点を兵庫県へ移すと、’09年には次男を出産。現在は２児の母である。

「今は長男が大学生で、次男も高校生になりました。私は一昨年に続き、昨年も近藤真彦さん（61）の舞台に出演させていただきましたが、あと５年くらいして完全に子供たちから手が離れたら、また本格的に舞台やミュージカルに出たいと思っています」

今年で兵庫在住歴も20年。熱を帯びる言葉の端には、時折、関西弁のイントネーションが顔を覗(のぞ)かせる。イメージにはないからこそ新鮮だ。

「関西弁、出てましたか？（笑）一応、事務所に止められているんです。日本語が上手になったと思ったら、今度は関西弁のバイリンガルに……」

少し悔しそうな西田だったが、最近ハマっているものを尋ねると途端に明るい声色で口を開いた。

「最近は編み物が好きで、東京に向かう新幹線ではずぅっと編んでるの。あと、昨年から麻雀にもハマってて！ 実は今アメリカでも流行っていて、女優のジュリア・ロバーツ（58）もハマっているそうなんです。女性専用サロンで、お友達と通って習っていますよ。″技″とか覚えながら……」

わ、わざ……？

「……″役″でした！ あと、″スゥジ″とか。……あ、スジ！ ３６９（サブロウキュウ）とか！」

芸能活動40周年を目前にしても、茶目っ気溢(あふ)れる人柄と可愛らしさは健在だ。

