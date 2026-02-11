アップルの次期Studio Displayのリフレッシュレートに関する新たな情報が伝えられています。

海外メディアのMacRumorsは、オンラインに流出した「iOS 26」の内部ビルドの情報から、次期Studio Displayのリフレッシュレートは90Hzになると述べています。

以前には、次期Studio Displayや次期「iPad Air」、次期「iMac」に90Hzのリフレッシュレートが採用されるとの噂が流れていました。

リフレッシュレートとは、1秒間に何回画面を書き換えられるかの数値で、これが高いほどスムーズで滑らかな表示が可能。

アップルはiPhoneやiPad、Macの一部モデルで「ProMotionディスプレイ」を使用し、120Hzのリフレッシュレートを実現しています。

現行モデルのStudio Displayのリフレッシュレートは90Hz。最新の接続規格である「Thunderbolt 5」は5K解像度／120Hzのリフレッシュレートをサポートしていますが、周辺機器の接続を考えた場合、あえて90Hzのリフレッシュレートを選択したのかもしれません。

次期Studio Displayは2026年前半の発売が噂されています。

Source: MacRumors

