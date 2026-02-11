【フィギュアスケート】中井亜美、鍵山優真、木原龍一＆ 三浦璃来　ミラノ五輪　期待の選手たち

中井亜美（17）フィギュアスケート女子

愛くるしい笑顔の裏に隠された「鋼メンタル」

メダル期待度★★★

”女王”坂本花織の武器が総合力なら、中井亜美のそれはトリプルアクセルだ。

「’25年にシニアデビューを果たし、同年10月に行われたグランプリシリーズ開幕戦のフランス大会で初出場で優勝。12月のグランプリファイナルでは２位、今年１月の四大陸選手権でも２位と、１年目ながら活躍を続けています」（スポーツ紙デスク）

「憧れの存在」と口にする浅田真央（35）がかつて五輪の舞台で披露した超高難易度の妙技を、弱冠17歳で成功させることができるのか。

「初出場のオリンピックで大技を成功させるには、技術力だけでなく強靭(きょうじん)なメンタルが必要不可欠です。４年に一度の大舞台の緊張感に呑まれてしまう選手は少なくありません。

ただ、シニアに上がってきてすぐのシーズンに、これだけ安定した成績を維持できているのは、心が強い証拠。これまでの成功体験と若さゆえの勢いが重なった状態で本番に臨むわけですから、ミラノでもトリプルアクセルを成功させ、日本フィギュアを引っ張る存在になってほしい」（プロスケーターで解説者の無良崇人氏）

愛くるしい笑顔の中に秘められている常人離れした心の強さが、中井の快進撃を支えている。

鍵山優真（22）フィギュアスケート男子

表現力と完成度で頂点を目指す

メダル期待度★★★★★

2月11日 2：30 ショート

2月14日 3：00 フリー

鍵山優真は、雪辱に燃えている。

「彼の強みは、ジャンプの後でも崩れない表現力。日本のエースらしい演技の完成度も持っていますから、銀メダルを獲得した前回と同様、メダル争いに絡んでくれるはずです」（無良氏）

北京で惜しくも届かなかった表彰台の頂点で、日本男子フィギュアのエースは『君が代』を歌えるか。

木原龍一（33）＆ 三浦璃来（24）フィギュアスケートペア

ペア競技の通説を覆した最強コンビ

メダル期待度★★★★★

2月16日 3：45 ショート

2月17日 4：00 フリー

’19年８月に結成した三浦璃来と木原龍一の「りくりゅうペア」は、世界選手権２回、四大陸選手権２回、グランプリファイナル２回金メダルという圧倒的な成績を引っ提げ、決戦の地・ミラノへと飛び立った。

「日本フィギュアはペア競技に弱い」

フィギュア界で長らく囁(ささや)かれてきたこんな言葉を過去のものにした二人が、五輪の舞台で頂点を目指す。

『FRIDAY』2026年2月20・27日合併号より