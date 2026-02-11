今すぐ【マクドナルド】に走れーーーッッ！ 終売前にゲットしたい♡「ハッピーセット」

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に、楽しく学べて使えるおもちゃが登場！ 今回は、2026年1月23日～1月29日の第2弾と、1月30日以降の第3弾でGETできる「ポムポムプリン」のおもちゃをご紹介します。ごっこ遊び用だけでなく、日常で使えそうなおもちゃもあるのでキャラクターのファンの人も、そうでない人も必見かも。無くなり次第販売終了になるので、急いでチェックしてみて！

プリンくんと一緒に、楽しく学べるおもちゃ

@ftn_picsレポーターHaruさんが「第二弾キタキターーーッ！！」と大興奮しているこちらは、サンリオキャラクター「ポムポムプリン」のおもちゃです。飾っておくだけでもかわいくて癒されそうですが、小さなフォークが付いていたり、メモスタンドや定規が付いていたりと、子どもに遊びながら学びの機会を与えるだけでなく、日常生活にも使えそう。画像左は、「ポムポムプリン なかよし フォークスタンド」。プリンくんにちょこんと乗っているように見えるスコーンとマフィンは、実はフォークになっているのだそう。レポーターHaruさんによると「フォークはマックフルーリー®や赤ちゃんに離乳食を与える際にちょうど良さそうなサイズ感」とのこと。

プリンくんの帽子の下には、お友だちが勢ぞろい！

プリンくんのトレードマーク、こげ茶色のベレー帽がびよーんと伸びるこちらのおもちゃは「ポムポムプリン ベレー帽 じょうぎ」です。オレンジのギンガムチェックがかわいい定規には、マフィン、ベーグル、スコーン、タルト、ミント、カスタードとプリンくんのお友だちがずらり。レポーターHaruさんは、「お絵描きの際にまっすぐ線を引いたり、物の長さを測る練習にも重宝しそう」とコメント。見た目のかわいさはもちろん、学びながら遊べるところがうれしいポイントです。ハッピーセットは、おもちゃ付きで\510（税込）から買えるので、ぜひチェックしてみてください。

