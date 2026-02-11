女優・小芝風花が10日、自身のインスタグラムを更新。人気俳優からオーダーを受けて作った「派手なポーチ」を披露し、反響を呼んでいる。



【写真】プロの作品にしか見えない 細かで丁寧なポーチに人気俳優も歓喜

プロ級の腕前をインスタグラムで披露している小芝。「［編み物日記 No.11］」と題し、「八嶋智人さんから 『派手なポーチ』が欲しいとオーダーがあったので 私のバッグとお揃いに」と記し、手作りポーチを手に俳優・八嶋智人が歓喜する写真を投稿した。



スーパーマリオブラザーズのマリオ柄のポーチは「八嶋さん要素を入れるために、 マリオの帽子の「M」の部分を『八』に変えたり、 メガネをかけさせてみたり」と細かな細工も。「裏には大きく『八』を派手に！笑」とつづったが、黒と赤のバックに「八」の字も白と黒で編まれるなど、丁寧な仕事ぶりがうかがえる。



3日には「［編み物日記 No.10］」と書き出し、初めてドット編みに挑戦したマリオのバッグを「今までで1番の大作だぁ」と披露していた小芝。「喜んで頂けて嬉しかったなぁ 人に編むのも楽しいんですよねぇ♪」と結んだ。



フォロワーからは「風花さんのセンスに脱帽」「羨まし～」「芸が細かい」「あげる方も貰う方もあたたかい気持ちに」「八嶋さんも編み物も可愛すぎます」「八嶋さん嬉しいでしょうね！」と手作り“おそろい”編み物に感嘆の声が上がっていた。



（よろず～ニュース編集部）