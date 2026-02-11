『ラムネモンキー』第5話 “雄太”反町隆史たち、レンタルビデオ店の元店主と再会 驚きの事実を告げられる
反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務めるドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第5話が11日の今夜放送される。
【写真】雄太（反町隆史）たちが元店主・蛭田哲夫（生瀬勝久）と対峙
本作は『コンフィデンスマンJP』『リーガルハイ』などを手がけた古沢良太が脚本を務める青春回収ヒューマンコメディ。“こんなはずじゃなかった”大人たちの再会と再生をコミカルかつエモーショナルに活写する。
■第5話あらすじ
マチルダこと宮下未散（木竜麻生）の失踪について調べている吉井雄太（反町）、藤巻肇（大森）、菊原紀介（津田）は、当時映画研究部の部室にしていた「ビデオジュピター」の店主に前科があったという情報を得る。警察署に来て店主について調べるよう依頼する三人に、鶴見巡査（濱尾ノリタカ）はうんざり。
一方、贈賄の容疑で起訴されている雄太は公判に向けての準備を進める。無罪を主張し争うつもりの雄太だったが、兄の健人（松村雄基）や妻の絵美（野波麻帆）と話すにつれ、容疑の一部を認めて早期解決を図る考えに傾いていく。
店主の名前・蛭田哲夫まではなんとか突き止めた肇と紀介。西野白馬（福本莉子）が働く「ガンダーラ珈琲」で、三人は店主について話し合う。鶴見の調べで、蛭田の前科がアダルト雑誌の違法制作・販売だったことも判明。記憶の中では「親切な兄ちゃん」だったが、彼の目的はマチルダだったのかもしれない。雄太の頭の中には奇妙な記憶が蘇ってくる。
そんな中、雄太たちは“ジュピターの家”という謎の組織を運営している人物の情報を得る。普段はバンコクの豪邸に住んでいるが、月に一度、日本で集会を開いているらしい。ちょうど今、彼が日本にいることに気づいた一同は、早速“ジュピターの家”へと乗り込む。中学時代以来の再会を果たした三人を、手荒く歓迎する蛭田（生瀬勝久）。そして、マチルダについて尋ねると、蛭田は思いも寄らない事実を語り出す…。
ドラマ『ラムネモンキー』はフジテレビ系にて毎週水曜22時放送。
