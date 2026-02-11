◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月１０日、京都競馬場・芝１８００メートル、良）

代替開催となった１０日、東西で２重賞が行われ第６６回きさらぎ賞・Ｇ３は１番人気のゾロアストロ（ハマーハンセン）が力強く末脚を伸ばし重賞初制覇。クラシックへ弾みをつけた。

最後の最後に、エンジンが全開になった。ゾロアストロは４番手で直線に向き、懸命に鼓舞されながら食らいつく。ラスト１００メートルでスイッチが入ると、脚いろは瞬時に鋭さを増した。前を行くライバルを抜き去り、２着馬の追い上げも頭差しのいでゴール。初タイトルを手にし、ハマーハンセンも「スッとギアが変わる感じはないが、波に乗るとすごくいい脚」とたたえた。

勝負のカギは“イン”だった。４角で外を回さず、ロスのない進路取りを選択。直線ではさらに内めへ切り替えた。「（川田）将雅さんについて行きたかったが加速がつかず、ただリズムを崩したくなかったので内へ行きました」。ドイツ出身の２６歳が、巧みなエスコート。シンザン記念（サンダーストラック）に続く自身、重賞２勝目もつかみ取った。

距離延長に手応え 積雪のため、開催が２日スライドするまさかの“異常事態”。だが、美浦から調教用の馬具を持参しており、８、９日と馬場入りすることができた。宮田調教師は「道具に関しては用意がなければ乗れないので、『備えあれば』ではないですけど、良かったですね」と笑顔。２日間の調教パートナーだったスリーコーズも１Ｒを勝ち、２頭でアクシデントを乗り越えた。

指揮官は「２０００メートル以上でも、と思っています。何とか皐月賞、ダービーと向かえればうれしいですね。モーリス産駒ですが、いい意味で遊びがある子」と距離延長に手応えを示す。母アルミレーナには国枝厩舎の助手時代に乗っていた縁があり、「喜びもひとしおです」と白い歯がこぼれた。スペシャルウィーク、ネオユニヴァース、サトノダイヤモンドなどが飛躍した出世レースを制し、堂々とクラシック戦線に名乗りを上げた。（水納 愛美）

ゾロアストロ 父モーリス、母アルミレーナ（父ディープインパクト）。美浦・宮田敬介厩舎所属の牡３歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算５戦２勝。総獲得賞金は７３３８万９０００円。重賞初勝利。馬主は（有）サンデーレーシング。