◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 混合団体（１０日、イタリア・プレダッツォ）

【バルディフィエメ（イタリア）１０日＝松末守司】男女２人ずつで飛ぶ混合団体が行われ、女子個人ノーマルヒル銅メダルの丸山希（北野建設）、前回北京五輪で金、銀２つのメダルを手にした小林陵侑（チームＲＯＹ）、１８年平昌五輪銅メダリストの高梨沙羅（クラレ）、１０日（日本時間）の個人ノーマルヒルで銅メダルを手にした二階堂蓮（日本ビール）の４人全員がメダリストという豪華布陣で挑んだ日本は銅メダルを獲得した。４位ドイツとは１・２ポイント差、距離に換算すると、わずか６０センチ差だった。

二階堂は取材エリアで報道陣の取材に応じた。

―個人と団体のメダルの重みは違うか

「違いますね。ましてやこのミックス（混合）の試合、前回大会は結構話題になりましたからね。その中で同じメンバーの2人（小林、高梨）がこうやってメダルを取れたことは本当に我々日本チームからしたら、すごい良かったなって思いますね」

―高梨沙羅さんの思いをどう受け取ったか

「昨日とか一昨日からめっちゃ緊張してたんですよね、沙羅さん。いや、これちょっと俺らで沙羅さんのことを持ち上げないとっていうので、結構沙羅さんのケアにみんなで全力でみたいな感じでした」

―どんな様子で、どんな風にケアしたのか

「いや、もうなんか表情だったりとか、発する言葉1つ1つに、もう絶対緊張しているなっていうのが分かる感じだったので。とにかく『もう楽しみましょう』とか、『もう僕がキャリーするんで』って声をかけて、そういうポジティブな言葉で気持ちを楽にさせようって思って、今日はやっていました」

―緒にメダルをかけてみて

「いや、良かったですね。本当に良かったなって思います」

―沙羅さんケアは自然発生的にそういう流れが起きたのか

「僕と陵侑さんの中で、はやっぱりキーマンは沙羅さんだなっていうのを言っていたので。僕と陵侑さんの間ではそういう感じで言ってました」

―そう話したのは会場に着いてからか。それとも移動中か

「メンバーが決まった時点ですね」

―最後悔しいと言っていたが、２日連続のメダル

「この日本を代表して、こうやって4年に1度のビッグゲームでメダルを取るのは、誰もが取れないことですし。やっぱり選ばれた人しかこうやってメダルを首にかけることができないのは分かっているんですけども、でも同じ色をこうやって、しかも僕のちょっとミスしたところでもあったので、そういうところで今度は銅じゃなくて、銅以上の色で取りたかったという気持ちがすごい強かったですね」

―ラージに向けて気持ちは高まっているか

「そうですね。この悔しさをあとのラージヒルにつなげていく感じになりますね」

―個人の銅メダルの反響は

「やっぱり同級生だったり、妻だったり、妻の両親だったり、僕の両親もそうですし、色々な方からすごいお祝いの言葉をいただきました」

―奥様からは何と

「かっこよかったよって」

―返事はしたか

「もちろん。ありがとうって」