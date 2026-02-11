２００６年のトリノ五輪スノーボードハーフパイプ代表だった成田童夢さん（４０）が、日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）に出演したことを報告した。

１１日までに自身のインスタグラムを更新し、「本日、日本テレビ系『＃ｚｉｐ』にて＃村瀬心椛選手の金メダル解説をさせて頂きました！いやー、ホントめでたいです！！！改めておめでとうございます」と、スノーボード女子ビッグエア（ＢＡ）決勝で日本勢初の金メダルを獲得した村瀬心椛を祝福。おしゃれな眼鏡をかけ、ブラウンのジャケット姿でピースした姿をアップした。

ネット上では「見ました！的確で分かりやすい解説でした」「なんか爽やかになったね」「若手芸人みたいなノリと元気よさｗ」「成田童夢くん、元気いっぱいのおもしろお兄さんなってるやんｗ朝からテンションやべぇｗ」「成田童夢をレギュラーにしろ」「成田童夢って年取らないなぁ〜」「久しぶりに見た」「メチャクチャ好青年になっていてビックリしたわー」「トリノ五輪のぶっ飛んでいた時とは流石に違う また４年後に解説を！！」といった声が寄せられた。

成田さんは妹のメロ、弟の緑夢（ぐりむ）とともに活躍し、２０１１年に現役を引退。現在の活動について、インスタグラムのプロフィル欄では「合同会社夢組 代表社員／日本キャスターボード協会 会長／アルペンブリックリゾート プレイングプロデューサー／アウトドアマスター／ポケモンマスター／アニソンＤＪパフォーマー／プロカードゲーマー」と説明している。自身のＸ（旧ツイッター）では「オリンピック選手を育成する学校」だという「新・童夢ドリームアカデミー」を今年２月に開講予定であることを明かしている。

プライベートでは１５年に一般女性と結婚。１９年に第１子長男、２２年に第２子次男、２５年に第３子長女の誕生を報告している。