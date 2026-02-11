太田光、『タイタンライブ』来場の木村拓哉に感慨 ライブ後のメールに「カッコいいな…」
お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、10日深夜放送のTBSラジオ『火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ』（毎週火曜 深1：00）に出演。2日間にわたって行われたスペシャルライブ『TITAN LIVE 30周年記念公演〜タイタンシネマライブも100回記念！〜』の初日に、明石家さんまとともにコンビ「古希還暦」として漫才を披露したことを受け、トークを展開していったが、さんまとも親交の深い木村拓哉が観覧に訪れていたことを明かした。
【写真】名シーン続々！さんま参戦『タイタンライブ』の模様
太田は「今回、たっくん…木村に『来ない？』ってメールしたんですよ。そうしたら来ることになって…」と経緯を明かしながら、木村が本番当日、楽屋を訪れたことに触れ「またカッコいいんだよな！」としみじみ。
古希還暦として圧巻の漫才を終えた後について、太田が「喫煙所行ったら、木村とさんまさんがいるんだよ。オレ衣装のままだったから（マネージャーに）『1本持ってきて』って言ったら、木村がさ…『ラッキーストライクです』って、スッと出すわけ。カッコいい…」とうれしそうに明かした。
喫煙所での木村とのトークについても「オレが『たっくん、きょう花いっぱい来ていて、新しい地図からもいただきましたんで、もし会うことがあったら、よろしく言っておいて』って言ったら（木村が）『ごめんね、花出さなくて』って言っていて」と回顧。「ネコニスズの赤ちゃんがさ…木村見たいんだろうな（笑）。喫煙所に来て。オレ（さんまと木村に）紹介してさ。紹介が難しいんだよ（笑）。『今、赤ちゃんで…』って」とほほえましいエピソードも明かしつつ「帰ったら、木村から早速メールがきて『声出して笑っている時、なんて幸せなことなんだろうと思ったよ』って。カッコいいな…」とかみしめるように口にしていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
太田は「今回、たっくん…木村に『来ない？』ってメールしたんですよ。そうしたら来ることになって…」と経緯を明かしながら、木村が本番当日、楽屋を訪れたことに触れ「またカッコいいんだよな！」としみじみ。
古希還暦として圧巻の漫才を終えた後について、太田が「喫煙所行ったら、木村とさんまさんがいるんだよ。オレ衣装のままだったから（マネージャーに）『1本持ってきて』って言ったら、木村がさ…『ラッキーストライクです』って、スッと出すわけ。カッコいい…」とうれしそうに明かした。
喫煙所での木村とのトークについても「オレが『たっくん、きょう花いっぱい来ていて、新しい地図からもいただきましたんで、もし会うことがあったら、よろしく言っておいて』って言ったら（木村が）『ごめんね、花出さなくて』って言っていて」と回顧。「ネコニスズの赤ちゃんがさ…木村見たいんだろうな（笑）。喫煙所に来て。オレ（さんまと木村に）紹介してさ。紹介が難しいんだよ（笑）。『今、赤ちゃんで…』って」とほほえましいエピソードも明かしつつ「帰ったら、木村から早速メールがきて『声出して笑っている時、なんて幸せなことなんだろうと思ったよ』って。カッコいいな…」とかみしめるように口にしていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。