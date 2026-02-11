アメリカの人気テレビキャスターの母親が1日から行方不明となっていて、当局は当時、母親の自宅に現れた武装した人物の映像を公開しました。

覆面をした何者かが小道からゆっくりと玄関に近づきます。腰に銃のようなものを携えているのが確認できます。

3大ネットワーク・NBCテレビの朝の看板番組「トゥデー」でキャスターを務めるサバンナ・ガスリーさんの母親ナンシーさん（84）が1日、西部アリゾナ州の自宅から姿を消しました。

FBI＝アメリカ連邦捜査局などは誘拐の可能性があるとして捜査していて、10日、ナンシーさんが失踪した1日朝に自宅玄関に設置されていたカメラが捉えた映像を公開しました。

写っている人物は枝のようなものでカメラレンズをふさごうとしていて、その後、録画機器などが持ち出されたということです。

事件発生後、複数のメディアがナンシーさんの身代金の要求を受け取り、身代金は600万ドル＝およそ9億円あまりの暗号資産だと報道。

サバンナさんはSNSで、「あなたのメッセージを受け取って、理解している。母を返してほしい。私たちは支払う」と訴えています。

また、10日の動画公開後に、「母が生きていると私たちは信じています。彼女を返して」とのメッセージを投稿しています。