◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルショートプログラム(大会5日目/現地10日目)

フィギュアスケート、男子シングルショートプログラム（SP）に日本のエース・鍵山優真選手が登場。ショートプログラムを終え、2位発進としました。

最終滑走で臨んだ鍵山選手は、冒頭の4回転トウループと3回転トウループのコンビネーションジャンプを成功させると、続く4回転サルコウも完璧に決めます。途中のトリプルアクセルで着氷が乱れますが、抜群のステップを演じ演技後は笑顔を見せました。

鍵山選手の前に登場したアメリカのイリア・マリニン選手は最初の4回転フリップに成功、さらに4回転ルッツも鮮やかに決め、後半はバックフリップも披露しファンを魅了しました。

ショートプログラムを終えた時点で、1位はマリニン選手の108.16点、鍵山選手は103.07点で2位につけています。

▽フィギュア男子SP順位・得点1位：108.16 マリニン（アメリカ）2位：103.07 鍵山優真3位：102.55 シャオ イム ファ（フランス）9位：88.70 佐藤駿22位：76.77 三浦佳生