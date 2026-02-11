「息子くんのこと大好きなんだろうな」「とても優しい顔してますね」と絶賛されているのは、ソファで飼い主さんの息子くんと眠るわんちゃんの光景。

まるで人間のお兄ちゃんのように、優しく息子くんに添い寝してあげるわんちゃんの光景に絶賛の声が寄せられています。投稿は300万再生を突破し、たくさんの人に笑顔を届けることとなりました。

【動画：お風呂から上がったら、ソファで『息子と大型犬』が一緒に寝ていて…とんでもなく尊い光景】

飼い主さんがソファを見てみると…

わんちゃんと男の子の仲良しな姿が絶賛されているのは、TikTokアカウント『ナチュラ』に投稿された、ある日の光景。この日、飼い主さんはお風呂からあがってソファのある部屋にやってきたそう。

そこでソファの上を見てみたところ…なんと、そこにはまるでハグをするような格好で眠るピットブルのハルクくんと息子くんの姿が！

背もたれ側にいたハルクくんは、息子くんがソファから落ちないように…と気遣うように、息子くんの背中に腕を回していたといいます。

添い寝してあげるハルクお兄ちゃん

そんな可愛らしいふたりの姿を見た飼い主さんは、そっとふたりのそばに寄ってみたそう。すると、ハルクくんは目をパチリと開けて、飼い主さんの方を見つめてきたのだとか。どうやら、ハルクくんは息子くんに添い寝をしてあげていたご様子。

いつもなら、飼い主さんに気づいて近づいてくるところですが、この日は息子くんが一緒に眠っていたため、そのままの体勢で視線を送ってきたそう。

頬をぴたりとくっつけ合って、息子くんに添い寝してあげるその姿は、まるでお兄ちゃんのようです。その優しさ溢れる光景に、たくさんの人が癒やされることとなったのでした。

ハルクくんは息子くんのことが大好き！

小さな弟に添い寝をしてあげるお兄ちゃんのような、優しさいっぱいの姿を見せてくれたハルクくん。そんなハルクくんは、息子くんのことが大好き。

別の日には、息子くんが寝ている間にベッドから落ちてしまったタオルケットの上で眠っていたのだそう。きっと、息子くんの匂いがして安心できるのでしょう。

また別の日には、うとうとしているところに息子くんがやってきたそう。ゆっくり眠りたい時でも、息子くんが相手なら、ついかまってしまいます。

そんな光景からは、ハルクくんにとって息子くんは、守ってあげたい特別な存在なのだということが伝わってきます。

ハルクくんと息子くんがハグをしながら眠る光景には、「信頼しあっているのが伝わってきます」「なんだこの可愛い世界は」「なんて優しいお兄ちゃん♡」と、絶賛の声が寄せられることに。ふたりの仲良しな姿が、投稿を見た人たちに癒やしを届けています。

TikTokアカウント『ナチュラ』では、そんなふたりの仲良しな姿や、フレンチブルドッグのトラヴィスちゃんの成長記録、飼い主さんが営む多肉植物専門店の様子などが投稿されていますよ。

ハルクくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ナチュラ」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。