先日クリスタル・パレスに0-1で敗れたブライトンは、現在プレミアリーグ14位と苦しい立場にある。リーグ戦直近12試合で1勝に留まっており、指揮官ファビアン・ヒュルツェラーにはプレッシャーがかかっている。



しかし同時に地元紙『Sussex World』は、選手たちにも責任があると指摘。パフォーマンスが不十分な選手を5名リストアップしているが、その1人には怪我から復帰した日本代表FW三笘薫の名前も入っている。





昨季の三笘はリーグ戦で二桁10ゴールを奪ったが、今季はここまで15試合に出場して2ゴール1アシストに留まっている。負傷で離脱していた期間があるとはいえ、チームのエースになるべき三笘の数字に同メディアは納得していない。「今季の三笘は怪我に悩まされているが、万全の状態に戻っても昨季のレベルには達していない。クリスタル・パレス戦では時折良い場面もあったし、決定機を生んだクロスはそのハイライトだ。しかし全体的にパフォーマンスは貧弱であり、今のブライトンに求められる推進力を発揮していない。チームの競争力を高めるために獲得したトミー・ワトソンは現在ミルウォールにレンタル移籍中だ。ここまでの三笘の2ゴールは納得できる成績ではなく、ヤンクバ・ミンテと共に二桁得点を挙げるべきだ」三笘と逆の右サイドに入ることが多いヤンクバ・ミンテもこのリストに入っていて、ミンテもここまでリーグ戦では1ゴールしか決めていない。同メディアは実力的に二桁得点を決めるべき選手と主張していて、数字の面は物足りないか。他の3人は昨季セントラルMFとして評価を上げたカルロス・バレバ、前線に入るFWジョルジニオ・ルター、2024年に2500万ポンドの移籍金で加わりながら、今季リーグ戦で1ゴールしか奪えないまま今冬にライプツィヒへレンタル移籍することになった攻撃的MFブラヤン・グルダが挙げられている。前線の選手が多くこのリストに入っており、攻撃陣に物足りなさがあるのは事実だろう。三笘としては迫る2026W杯へ状態を上げていきたいところだが、同メディアが期待する縦への推進力をもう一度発揮できるだろうか。