元グーグル社員が「普通の人よりもよく歩く」意外なワケ

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

寒いと、歩くのが億劫に感じることはありませんか？

「寒いと、すぐエレベーターを使ってしまう」

「運動は苦手だし、正直めんどくさい」

あなたにも、そんな経験はないだろうか？

元グーグル社員が「歩く」理由

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』に、習慣について、こう書いてある。

人間は歩くように生まれついている。

人間は直立歩行の能力を手に入れたことで、脳も巨大になり、賢くなっていった。



だが現代の世界は、動力付きの乗り物がデフォルトだ。

「歩かない」ことが簡単になりすぎて、エネルギーを蓄える絶好の機会を逃している。



ウォーキングはとびきり、べらぼうに心身にいい。



ハーバード大学やメイヨークリニック（など）の報告によると、

体重を減らし、心臓病を防ぎ、がんのリスクを下げ、血圧を下げ、骨を強くし、エンドルフィンの分泌を高めて気分を高揚させる効果がある。



ひとことで言うと、ウォーキングは「奇跡の薬」なのだ。



それに、歩くことで思索や夢想、瞑想の時間ができる。

JZはウォーキングの時間を使って、ハイライトの計画を立てたり、本やブログ、ストーリーの構想を練ったりしている。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

つまり、彼らは歩くことで考え、集中し、仕事の質を高めているのだ。

歩行は単なる運動ではなく、思考を深めるための環境づくりなのである。

「歩きまわる」だけでいい

そしてこの習慣は、特別な才能がある人だけのものではない。

ジムに通う必要もなければ、ランニングシューズを買う必要もない。

ただ「歩く」だけ。

少し歩くだけで、思考も気分も驚くほど軽くなる。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）