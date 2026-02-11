◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 男子ショートプログラム（１０日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１０日＝大谷翔太】２０２２年北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は１０３・０７点で２位発進した。冒頭の４回転―３回転の連続トウループ、４回転サルコーを成功。最後のトリプルアクセル（３回転半）でステップアウトがあったが、得意のステップ、スピンで最高難度のレベル４を獲得した。

演技後の苦笑いの理由について「やっちゃったなっていう。あちゃーっていう感じだった」と明かした。「でも全体的に見ればできた部分の方が大きかった。アクセルもそこまで落ち込むようなものではなかった。すぐに立て直せるものではあった。フリーで４回転フリップを久しぶりに投入するので、しっかり調整して悔いない演技をしたい」と語った。

初出場だった前回の北京大会で団体、個人ともに銀メダルを獲得。今大会、団体はＳＰに出場し、自己ベストに０・１点に迫る１０８・６７点。世界王者のマリニン（米国）を抑えて１位となり、日本の２大会連続銀メダルに貢献した。個人戦を前にも「ジャンプも、いつもよりスラスラ決まる」と、好感触を語っていた。

今季は、昨年１２月の全日本選手権で２連覇。日本男子のエースとして、人知れず重圧とも戦っている。大会前、ミラノ近郊での事前合宿中。女子のエース、坂本花織（シスメックス）は鍵山から「花織ちゃんって、緊張しますか？」と聞かれた。「するよ」と答えると「どうやって向き合っていますか？」と更に質問。坂本は、鍵山の問いに意外さを感じながらも「緊張するのはいいこと。自分が今まで頑張ってきたから、緊張する。緊張は悪いものではない」と説いたという。その中で見せた、団体ＳＰの演技。女子のエースは「さすがの一言でした」と、感服していた。

日本初の２大会連続、ダブルメダルがかかる今大会。男子フリーは、１３日（日本時間１４日）に行われる。３大会連続のダブル表彰台に挑む日本男子を、新エースとしてけん引する。

◆鍵山 優真（かぎやま・ゆうま）２００３年５月５日、神奈川県出身。２２歳。５歳から競技を始める。１９年１２月の全日本選手権でジュニアながら３位。２０年ユース五輪で金メダル。同年の四大陸選手権でジュニアで銅メダル。シニア転向後初出場の２１年世界選手権で銀メダル、２２年北京五輪で銀メダル。２４年全日本選手権制覇。父は９２年アルベールビル、９４年リレハンメル両五輪に出場し、９３年に全日本３連覇の正和さん。