かつては「終身雇用」が世の中の常識だったが、昨今は「転職」が日常的なキーワードになってきた。近年、企業の採用計画の中途採用比率は43％まで上昇している。特にITやDXのような専門性の高い職種は中途比率が高くなる傾向がある。また、若い世代ほど転職者の割合は大きい。

しかし、いわゆる「よそ者」が職場に入ってきた場合、その人の振る舞いはどうしても注目されることになる。ましてやそれが「リーダー」のポジションであればなおさらだ。

P&Gを経てマクドナルドやファミリーマートなどで活躍しているマーケター・足立光氏は、『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』（ダイヤモンド社）を刊行した。そこには、自身の経験を踏まえて「新参者」が新しい職場でどう振る舞うべきかが詳細に記されている。

「転職」だけではなく「社内異動」「転勤」「出向」でも状況はほぼ同じだ。職場が変わった、あるいはもうすぐ職場を移ることが決まっている人は、ぜひ読んでいただきたい。

まずは職場の仲間として認めてもらう

新しい職場では、ほとんど知らない人ばかり、というのが多くのケースだと思います。仕事は一人ではできませんから、まずは「仲間」として認めてもらわなければ何も動きません。

私はちゃんとしていますよ、一緒に働きたいんです、仲間なんです、とわかってもらう。つまりは、人間関係を新しく作っていかなければいけないということです。

異動や転職で、何度も新しい職場を経験してきた私ですが、仲間として認めてもらうために、必ずやっている取り組みがあります。それは、仕事ではない接点を作ることです。

きっかけは、コンサルティング会社に転職した30年ほど前でした。コンサルタントは、平たくいえばクライアントのオフィスに乗り込んで、「あれやりましょう」「これやりましょう」という提案をしていく仕事なのですが、実はそう簡単には人は動かないのです。

それは当然で、どこの誰とも知らない、よくわからないオジサンがやってきて、いきなり「こうしましょう」と指図をしたところで、言うことは聞かないでしょう。そこで何をしたのかというと、「まずはご飯に行きましょう」と仕事ではない接点を作っていったのです。

食事をして、仕事以外の話で盛り上がる。これだけでコンサルタントの仕事は間違いなくやりやすくなりました。仲間だと認識されたからです。こちらから誘って楽しい時間を過ごすことができれば、「ああ、なんか楽しませてもらったな」と借りの気持ちができるということもあると思います。驚くほどスムーズに仕事が進むようになりました。

人間は感情の動物です。感情的に「この人、いい人だな」と思ってもらえたら、仲間として一気に近づきます。その最も近道が、一緒にご飯を食べることだと私は思っています。昔は夜に飲みに行くことも多かったのですが、今の時代はそうもいきません。であれば、ランチでもいいと思います。

ファミリーマートに入社したときも、毎日のように誰かとランチをしていました。基本的に1対1です。同じ部のメンバーもいれば、他部署の管理者もいました。おそらく30〜40人とランチしたと思います。

会社に行けば、月に20日はお昼ご飯を会社で食べることになります。1カ月で20人とランチができるのです。2カ月あったら40人とランチができるわけです。相手も「この人はどんな人だろう」「仲間になれるだろうか」と思っていますから、誘ってみれば案外、受けてくれます。もちろん割り勘で構いません。そもそもランチは自腹で食べるものです。

基本は相手を知り、自分を知ってもらうことですが、もし時間があるようなら、会社や仕事について聞いてももちろん構いません。どんな会社なのか、何も知らないので教えてください、と言えば相手なりの考えを教えてくれるはずです。それは大きな学びになります。

※本稿は『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』足立光（ダイヤモンド社）からの抜粋記事です。