吉岡里帆、“兄弟”と集合ショットでおそろいコーデ「すごく良き仲ですね」「むちゃくちゃ楽しそう」
俳優の吉岡里帆（33）が10日、自身のインスタグラムを更新し、「ジャンボ兄弟」との5ショット公開した。
【写真】「むちゃくちゃ楽しそう」吉岡里帆と楽しそうに写る“兄弟”
吉岡は「ジャンボ兄弟大集合」とつづり、テレビCMで共演している妻夫木聡（45）、成田凌（32）、矢本悠馬（35）、今田美桜（28）との集合写真をアップ。
ブレブレながらも、おそろいのブラックコーデで楽しそうに写る集合写真に、ネットでは「すごく良き仲ですね」「むちゃくちゃ楽しそうな兄弟ですよね」「なんて豪華なメンツだ」「みんなで服色合わせたのー？ぐらい息ぴったり」といったコメントが寄せられた。
