セサミストリートマーケット新生活コレクションで始める心ときめく毎日

新しい季節のスタートに、気持ちまで明るくしてくれるアイテムを迎えたい。そんな想いに寄り添うのが、セサミストリートマーケットの新生活コレクションです。テーマは「IT’S A NEW DAY」。ヴィンテージ感のあるアートと、日常にすっとなじむデザインで、進学や就職、一人暮らしなど、変化の多い時期にやさしく寄り添います。毎日の暮らしに小さなワクワクを添えるラインアップに注目です♪

懐かしさと実用性を備えた新生活アイテム



コレクションには、ブランド初となる寝具3点セットをはじめ、暮らしに寄り添う実用的なアイテムが揃います。

寝具3点セットは、布団カバー・ボックスシーツ・ピローケースをセットにしたシングルサイズのみの展開で、価格は16,280円。ピローケースは単品でも販売され、価格は1,320円です。

落ち着いたカラーリングと総柄アートが、ベッドルームに穏やかな時間をもたらします。

正源司陽子初表紙♡ボム3月号で魅せるバレンタイン＆19歳の笑顔

毎日を楽しくするユニーク雑貨たち



ホテルライクな気分を演出できるDO NOT DISTURBカードは、全2種で価格は770円。ブルー(エルモ&プレーリー・ドーン)とイエロー(クッキーモンスター&カウント伯爵)の展開です。

ペンポーチはグリーン、ミックスの全2種で2,750円。ラミネート加工で汚れにくく、文具以外の収納にも活躍します。

さらに、ストロー付きタンブラーはブルー(クッキーモンスター)、レッド(エルモ)、グリーン(オスカー)の全3種で各1,650円。ビビッドなカラーが日常を明るく彩ります。

セサミの仲間と迎える新しい一歩

セサミストリートマーケットの新生活コレクションは、2026年2月12日(木)より池袋サンシャインシティ店、アーバンドックららぽーと豊洲店、阪神梅田本店、オフィシャルオンラインストアにて発売。

懐かしさと新しさが同居するデザインは、暮らしの節目にそっと寄り添ってくれます。セサミの仲間たちと一緒に、新しい毎日を心地よくスタートしてみてはいかがでしょうか♡