◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日 フィギュアスケート 男子SP（2026年2月10日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。

世界王者の米国マリニンに次ぎ、最終滑走で登場した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、冒頭に4回転―3回転の連続トーループに成功。小さなミスはあったが勢いに乗って滑り切り103.07点は2位となった。

「4回転の神」こと米国のイリア・マリニン（米国）は、最終の一つ前となる28番滑走で登場。冒頭で4回転アクセル―3回転トーループの連続ジャンプを予定していたが回避。それでも後半に4回転ルッツ―3回転トーループを決めるなどさすがの内容で、108.16点は今季ベストに迫る得点となった。団体ではSP、フリーともに出場し、母国の金メダル獲得に貢献した。

また日本勢では佐藤駿（エームサービス・明大）は冒頭に大技の4回転ルッツを決めたが、その後のコンビネーションジャンプでミスがあり、演技後には“ごめんなさい”とばかりに手を合わせて謝罪するような仕草。88.70点で9位。

三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は4回転トーループの着氷に失敗するなどジャンプでミスそ、演技後に笑顔はなし。76.77点を確認するとぼう然した表情も見せた。SPは22位と出遅れた。

日本男子は、過去2大会で複数の選手が表彰台に上がっており、今回も飛躍が期待されている。