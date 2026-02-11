“グラビア界期待のホープ”本多もか、『週刊SPA!』企画「美女地図」に登場 “スターになる前夜”を表現
名古屋を拠点に活動するアイドルグループ・delaのメンバー、本多もかが、10日発売の『週刊SPA!』2月17日号のグラビア企画「美女地図」に登場した。グラビア界の超新星として注目を集める本多が、“スターになる夜明け前”をテーマに、印象的な存在感を放っている。
【写真】本多もか『週刊SPA! 』の企画「美女地図」に登場
本多は2006年生まれ、愛知県出身。アイドル活動と並行しながら、撮影会モデルやレースアンバサダーなど幅広い分野で活躍してきた。2025年には「スーパー耐久シリーズ」のレースアンバサダーも務め、活動の場を着実に広げている。
今回の「美女地図」では、弾力のあるボディラインと無邪気さを感じさせる表情が印象的に切り取られ、見る者を惹きつける仕上がりに。グラビア界で頭角を現しつつある本多の“今”を閉じ込めた内容となっている。
同号の『週刊SPA!』では、「表紙の人＆グラビアン魂」に天羽希純が登場するほか、「美女地図」には沖口優奈も出演。フレッシュな顔ぶれがそろい、グラビアページを華やかに彩っている。
【写真】本多もか『週刊SPA! 』の企画「美女地図」に登場
本多は2006年生まれ、愛知県出身。アイドル活動と並行しながら、撮影会モデルやレースアンバサダーなど幅広い分野で活躍してきた。2025年には「スーパー耐久シリーズ」のレースアンバサダーも務め、活動の場を着実に広げている。
同号の『週刊SPA!』では、「表紙の人＆グラビアン魂」に天羽希純が登場するほか、「美女地図」には沖口優奈も出演。フレッシュな顔ぶれがそろい、グラビアページを華やかに彩っている。