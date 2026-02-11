◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第3クール1日目(10日、宮崎市)

巨人の1軍キャンプは宮崎での最終クールとなる第3クールがスタート。再起へ期待がかかる戸郷翔征投手が、ブルペンでの意識などについて明かしました。

第3クール初日にもブルペンに入り、キャッチャーと言葉を交わしながら丁寧に投げ込んだ戸郷投手。「自主トレは自分の感覚でやってましたけど、キャンプになって受け手側の気持ちっていうのはより聞くようにしていますし、変化の動き方だったり、真っすぐの質だったりをよく聞くようにしています」とその意図を明かしました。

ブルペンではボールの力感についても確認する様子が見られましたが、この理由については「今年はギャップを生みたいなと思ってます」とコメント。「そんなに強い力感じゃなく、ただ強いボールがいくっていうのを目指してやっているので、そこのギャップをつくりにいってます」と語りました。

宮崎も徐々に暖かい日が増え「体もボールも強くなってきている」とした戸郷投手。第3クールが終わると、巨人1軍キャンプは那覇に移動。さらに暖かな気候の中で、選手たちの順調な調整に期待がかかります。