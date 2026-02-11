厚生労働省が公表した「令和7年 高年齢者雇用状況等報告」によると、65歳以上を定年とする企業（定年制の廃止企業を含む）は34.9％で、前回の調査より2.3ポイント増加したそうです。定年まで第一線で活躍し、周りの人に惜しまれつつ退職……そのような未来を考える50代に警鐘を鳴らすのは、オーダーメイド型企業研修を展開するエマメイコーポレーション代表取締役・大塚寿さん。そこで今回は、大塚さんの著書『定年５年前からの「やってはいけない」 １万人の体験談からわかった「後悔しない会社人生の終え方」』から、定年後の後悔を避けるための方法を一部ご紹介します。

【書影】定年後の後悔を避けるため、5年前から始めるべき準備を徹底解説！大塚寿『定年５年前からの「やってはいけない」 １万人の体験談からわかった「後悔しない会社人生の終え方」』

* * * * * * *

会社に求められる「都合のいい人」は、終わりにする

大きな声では言えませんが、会社や組織は定年延長者を「安く使える便利な駒」と見ています。「やりがい搾取」のループに組み込まれないよう、抜け出す道を模索しましょう。

55歳でつきつけられるポスト争いの結果

恵まれた同世代の活躍をネット上で知ると、目をそむけたくなりませんか？

他人との比較は気分がいいものではありませんが、同じような大学を出て、同じような会社に就職したのに、なぜこんなに格差があるのか。定年間近になると、その差がますます身にしみます。

「“宮仕え”なのだから“仕方ない”」と、自身を納得させようと思いつつ、どこか釈然としない思いを抱えている人も多いはずです。

役員になれば、任期こそあるものの３０００万円とか、５０００万円とかの役員報酬をもらい、企業によってはストックオプションなどの特典も与えられる立場となります。

その一方で、大多数は50代半ばで役職定年となり、年収が３割ほどダウンするのが通常です。60歳定年後の再雇用があったとしても、年収は３００〜４００万円台まで下がります。

55歳時の役職が高ければ高いほど、その下げ幅は大きく、定年後の生活設計すらままならないのが実情です。

役員はともかく、部長レースや課長レースを勝ち残った人と僅差で敗れた人の差が、定年時にとてつもない格差を生むことに納得がいかない人も多いでしょう。

自分のほうが貢献度が高かったのに、優れていたのに、上司に恵まれなかった、所属した部署が弱かったと忸怩（じくじ）たる思いを抱えるかもしれません。

家庭を犠牲にしたり、仕事か結婚か、あるいはキャリアか子どもかの選択を迫られた人もいたでしょう。それなのに、定年後の雇用延長の実態が、最低賃金並みの時給の非正規雇用とは、あまりにもひどいと感じるかもしれません。

無理強いのボランティア扱い

雇用延長の中身も企業によってマチマチで、閑職から激務まで１８０度の開きがありますが、共通するのはともに低収入という点です。

閑職であっても、その背景には「一丁上がった人たちが頑張って売れない商品を作ったり、若い戦力をどうでもいいことに浪費するくらいなら、何もしないでじっとしていてほしい。それが一番安上がり」といった経営判断が見え隠れします。

逆に、現役時代と仕事量が同じどころか、部署の人数が減ったために、負荷がますます上がっているケースに直面する場合もあります。

さらに、定年延長者が自分より年収の高い若手や新人を指導するというトンチンカンな場面に出くわすと、「同一労働同一賃金」の言葉がいまいましく聞こえることでしょう。この場合、指導役であるリーダーと同等の給与でないとおかしいはずです。

しかし、こうした“無理強いのボランティア扱い”はどこにでもある光景です。

シニア世代は売り手市場最盛期？

耳当たりのいい「同一労働同一賃金」のお題目を掲げながら、会社や組織は定年延長者を「安く使える便利な駒」と見て、「イヤならどうぞお辞めください」というのがホンネではないか……そういぶかしむのも当然です。

雇用延長者はそんな不条理を感じながらも、定年前後の自分を現役時代の年収で雇ってくれる企業などあるはずもないと思っているので、「わが社の人事制度だから」と甘受する向きがほとんどではないでしょうか？



（写真提供：Photo AC）

それを優越的地位の濫用とまでは言いませんが、まさに最後まで滅私奉公です。

スキルと経験のある元管理職を派遣社員以下の給料で雇えるなら、経営側にとってこんなおいしい話はありません。育成の必要がなく、マネージャーやリーダーの役割も担える貴重な戦力、それがあなたです。

あなたはこの最終局面にどう対処しますか？ 前例追従でいいのでしょうか？

シニア世代の大流動化時代

実は、シニア世代の大流動化時代がジワジワと始まっています。

氷河期世代、超氷河期世代が数年後に50代半ばを迎えますが、後進に席を譲る役職定年がはたして必要なのでしょうか？ そもそも、その世代は採用を控えていたため、社員数もかなり少ないはずです。

しかも、少子化の影響で採用が非常に難しくなり、欠員補充すらままならない企業が続出しています。

エッセンシャルワーカーに外国人を登用する流れがありますが、それだけではとてもまかないきれず、不足した労働力をシニア世代で補完するのが自然でしょう。

当然、売り手市場となるので、賃金は上昇します。

つまり、やりがい搾取を回避し、スキルや能力に見合った報酬をくれる組織にさっさと移ることも選択肢に入れて準備しましょう。

少なくとも、マインドシェアは「会社」から「自分」の未来へ、思いきってシフトすべきです。

ポイント

すでにシニア世代の大流動化時代が始まっています。その前提で自分の定年後を考えましょう。

※本稿は、『定年５年前からの「やってはいけない」 １万人の体験談からわかった「後悔しない会社人生の終え方」』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。