これまで10万人の脳を診断してきた脳神経外科医・奥村歩先生は、近年の診察を通して「30代〜50代のビジネスパーソンの脳があまりにも疲れ切ってしまっている」ことを強く実感しているそうです。「しっかり休んだはずなのに疲れが残っている」「なぜか頭が働かず、仕事に集中できない」といったことがあれば、それは脳が疲れているのかもしれません。そこで今回は、奥村先生が脳疲労を解消するノウハウや知識をまとめた著書『10万人の脳を診てきた脳神経外科医が教える 脳を休めて整える習慣』から、一部を抜粋してお届けします。

日本人はもともと「疲れやすい遺伝子」を持っている!?

驚くべきことに、近年の研究によって、日本人は遺伝子レベルで他の国の人たちよりも疲れやすい特徴を持っていることがわかってきたのです。

この日本人特有の疲れやすさには、「セロトニン」が大きく関係しています。

セロトニンとは、脳の司令塔である前頭葉の働きをスムーズに保つ非常に重要な脳内物質ですが、ここで知っていただきたいのは、セロトニンは脳にとって限られた貴重な資源だということ。

だからこそ脳には、使用後のセロトニンをしっかり回収し、もう一度使えるようにする“リサイクルシステム”が備わっています。これを「セロトニントランスポーター遺伝子」と言います。

知られざる「Ｌ型遺伝子」と「Ｓ型遺伝子」

このセロトニントランスポーター遺伝子には、二つのタイプがあります。効率よくたくさんのセロトニンを再利用できるＬ型遺伝子と、残念ながらリサイクル効率が低いＳ型遺伝子です。

Ｓ型遺伝子を持っているとセロトニンが枯渇しやすく、疲れやすい体質になってしまうため、「疲労遺伝子」とも呼ばれています。

私たちはこの遺伝子を両親から一つずつ受け継ぐので、遺伝子の組み合わせは次の三つのどれかになります。

《セロトニントランスポーター遺伝子の種類》

・ＬＬ型

・ＳＬ型

・ＳＳ型

そして、この遺伝子タイプには、人種による大きな違いがあることが明らかになっています。

興味深いことに、セロトニンが不足しやすいＳ型遺伝子を一つでも持っている人の割合は、私たち日本人では80.25％にも上るのに対し、アメリカ人では44.53％と、約半分にとどまっているのです。

さらに驚くべきは、Ｓ型遺伝子を二つ持っているＳＳ型の人の割合は、日本人ではなんと68.２％と非常に高いのに対し、アメリカ人ではたったの18.８％しかいません。つまり、日本人はアメリカ人と比較して、圧倒的にＳ型遺伝子を多く持つ傾向があるのです。

ちなみに、Ｌ型遺伝子を持っている割合が高い人種は、アフリカ人だとする研究結果もあります。

なんと、日本人は「痛み」や「不安」も感じやすい

つまり、日本人は、遺伝的に脳疲労に陥りやすい人種なのです。そして、追い打ちをかけるようで申し訳ありませんが、それだけではありません。

じつは、私たち日本人は「痛み」も感じやすい民族だということが、近年の研究で明らかになったのです。

これは、私が脳神経外科手術の腕を磨くため、アメリカのノースカロライナ州にある病院に留学していたときの話です。そこで、私はある出来事を目の当たりにし、衝撃を受けました。

その病院は、世界中の難病患者が集まる、脳外科手術の世界的拠点。日本での経験からすれば、大きな脳外科手術の後、患者さんには少なくとも１週間以上は痛み止めを処方し、退院までに１ヶ月程度かかるのが普通です。

ところが、欧米人の患者さんたちはまったく違いました。

ヨーロッパから手術を受けにきた患者さんが、大手術だったにもかかわらず、２〜３日で退院し、そのまま飛行機に乗って帰国してしまうではありませんか！

現地のドクターたちは、当然のように「アングロサクソンは痛みに強く、日本人は痛みに弱いのは、世界の常識だよ」と話していました。

この術後の痛みに対するアプローチは、脳外科手術に限った話ではありません。出産や分娩(ぶんべん)を例にとっても、その差は明らか。日本では、産後に１週間程度の入院が一般的ですが、アメリカでは出産の翌日に退院することも珍しくないのです。

海外での出産を経験した日本人夫婦が「まさか、翌日に退院だと言われるなんて思ってもいなかった」と戸惑うケースもよく耳にします。

日本人が欧米人と比べて痛みに弱い原因も、先ほどお話ししたＳ型遺伝子が関係していると考えられています。なぜなら、セロトニンには痛みを和らげる働き（疼痛＜とう つう＞緩和）もあるからです（加えて、不安感を抑制する働きもあります）。

つまり、日本人はＳ型遺伝子を持つ割合が非常に高いため、このセロトニンによる抑制が働きにくく、結果として痛みや不安を感じやすい傾向にあるわけです。

農耕民族にとって大切だった「Ｓ型遺伝子」

「どうして日本人だけがこんな体質なんだ！」

こうツッコみたくなる人も、多いと思います。



では、なぜ私たち日本人は、欧米人よりもＳ型遺伝子を多く持つことになったのでしょうか。

その答えは、はるか遠い祖先から続く、世界でも類を見ない「島国」というユニークな地政学的環境と、私たち独自の歴史に関係していると考えられています。

欧米、特にアングロサクソン系の人々は、基本的に狩猟民族の末裔(まつえい)です。彼らは広大な大陸を移動し、獲物を追い、時には自らの権利を主張するために争うことも厭(いと)わない、強い闘争本能を持っていました。

想像してみてください。厳しい自然環境の中で生き抜く上で、野獣や敵と戦った後にぐったりと疲れ果てていては、次の危険に対応できませんよね。また、傷を負って「痛い！」と立ち止まっていては、すぐに敵に命を奪われてしまうでしょう。

こうした極限の環境が、「疲れ」や「痛み」に鈍感な遺伝的傾向を形作ったと考えられています。つまり、アングロサクソン系におけるＳ型遺伝子は生存に不利なため淘汰され、疲れや痛みを抑制する脳のシステムが発達したわけです。

それに対して、日本人のルーツは少し異なります。

縄文時代には狩猟民族でしたが、弥生時代に入ると本格的に農耕生活が主流になりました。狭い国土で集落を作り、互いに協力しながら暮らす。そんな生活の中で育まれたのが「和を重んじる」という日本独特の気質です。

こうした環境下では、「疲れ」「痛み」「不安」といった信号に敏感であるほうが、むしろ集団の存続と個人の安全を守る上では有利に働きます。

・疲れやすいから、無理をしないで体を休める

・痛みに敏感だから、体の異常に早く気づき、大事に至る前に対応する

・不安を感じやすいから、事前にリスクを察知し、しっかりと備える

これらの感覚に敏感になっていったがゆえに、今日の日本人はＳ型遺伝子を多く持つことになったのです。

「察する力」は、日本人の武器である

さらに、日本が世界でも有数の災害大国であることや、狭い島国ゆえの密接で複雑な人間関係も、この遺伝子形成に関係していると考えられます。

「地震、雷、火事、オヤジ」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは、昔から日本人が恐れているものを上から順に並べたものです。

ここからも読み取れるように、地震や台風といった自然災害が多い日本では、古くから天変地異の予兆を「不安」として敏感に察知し、危機に備える能力が高いほうが生き残る上で有利でした。

また「オヤジ」は、現代における学校や職場、近所付き合いなど、逃げ場のない島国における人間関係の象徴とも言えます。周りの人に嫌われると生活しにくくなるため、他人に気を遣い、波風を立てないように立ち振る舞うことが正しいとされ、生存戦略の一つとなりました。これは、対人関係における「不安」を敏感に察知する能力とも関連します。

このように、日本人にとって「疲れやすい」「痛みに弱い」「不安を感じやすい」といったＳ型遺伝子に関わる性質は、決して弱点なんかではありませんでした。

むしろ、自然災害や複雑な人間関係から自分の身を守るための優れた危機管理能力として、古来の日本では大きな「武器」だったのです。

