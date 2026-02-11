仲野太賀×高級外車に寄せられた“熱視線”とは

現在NHKの大河ドラマ「豊臣兄弟！」に主人公・豊臣秀長役を演じ、強い存在感を発揮している俳優の仲野太賀さんですが、そんな彼が過去に出演した作品では、高級外車との2ショットが公開されています。

SNSなどには多くの声が集まるなど、ファンの注目を集めていました。

【画像】超カッコいい！ 「仲野太賀」×「高級スポーツカー」を画像で見る！

どのような組み合わせだったのでしょうか。

仲野さんのオフショットが公開されたのは、2024年7月から9月まで放映されたフジテレビ系ドラマ「新宿野戦病院」の公式インスタグラムです。

同作品は、新宿・歌舞伎町の病院を舞台にした救急医療エンターテインメントで、クドカンこと人気脚本家の宮藤官九郎さんが手がけたオリジナル作品として当時注目を集めています。

仲野さんは美容皮膚科医役で、小池栄子さん演じる元軍医とともにW主演を務めました。

ちょっとチャラい役回りは、同時期に放映されていたNHKの朝ドラ「寅に翼」で、主人公の寅子（ともこ）の最初の夫役として登場した、生真面目で気の弱い佐田 優三役とは大きく異なるもので、その大きなギャップでも注目を集めています。

インスタグラムでは、撮影現場で撮られた一枚が公開され、「（中略）現場に到着してクルマを見た仲野さん、『わぁ、ポルシェだ！』とテンションUPでした」とこのコメントともに、クルマを目にした瞬間の嬉しそうな反応が伝わってきます。

今回の2ショットに登場したのは、ドイツの自動車メーカー・ポルシェのスポーツカー「911」。そのなかでも2010年代後半に販売されていた「991.2」と呼ばれる世代とみられます。

1964年から続く911シリーズの流れを受け継ぎつつ、クラシックな雰囲気と現代的な技術がバランスよく融合したモデルです。

911の伝統ともいえる丸目のヘッドライトで、ひと目でポルシェとわかる存在感があります。

エンジンは3リッター水平対向6気筒ターボを搭載するタイプが主流で、日常の走りからスポーティな加速まで幅広く応えるパワートレインとして知られています。

仲野さんは派手なブルーのジャケットにパンツ、首元にスカーフを巻いた華やかな装いで登場し、その衣装のままポルシェの横で嬉しそうに立つ姿が今回のオフショットに収められていました。

※ ※ ※

そんな仲野さんに対し、SNSなどには今もさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは、「朝ドラとの（役柄の）ギャップがイイ」「こういう役もハマってる」と、朝ドラとの違いを論じるコメントでした。

また「太賀くんとポルシェの組み合わせ最高」「嬉しそう」「テンション上がってる」など、高級スポーツカーとの2ショットを喜ぶ姿に共感する意見も多く見られます。

新宿野戦病院では、朝ドラでも共演した岡部たかしさんや平岩紙さん、塚地武雅さんらが登場するなど、キャスティングでも話題を呼んでいます。

そんな息の合った現場の雰囲気が伝わる2ショットでもありました。