奈良・東大寺の旧境内に宿泊施設建設へ 開業は28年秋予定 文化財・史跡に配慮し「低層の建物を分散して配置」
奈良の華厳宗大本山東大寺と近鉄・都ホテルズは、史跡「東大寺旧境内」の一角に宿泊施設の建設を計画していると発表した。開業は2028年秋の予定。
【画像】史跡「東大寺旧境内」にできる宿泊施設の建設予定地
施設の建設予定地は、古都奈良の中核エリアに位置し、奈良公園に隣接するとともに、かつて西大門が建っていたとされる史跡「東大寺旧境内」の一角にあたる。約1万2000平方メートルの敷地内において、土地の形状や起伏を生かした庭を中心として、その景観を囲むように、文化財や史跡に配慮しながら低層の建物を分散して配置する計画。客室数は25室前後を予定している
また、地元食材を取り入れた食事や、地域の歴史や文化に触れる体験、近鉄グループ各施設と連携したコンテンツ等を通じて、奈良観光の魅力向上と発信を担う施設を目指す。奈良市内において近鉄・都ホテルズが運営する宿泊施設としては、「奈良 万葉若草の宿 三笠」「奈良・春日奥山 月日亭」に次ぐ3軒目となる予定。
東大寺は、奈良時代に聖武天皇の発願で建立された華厳宗の大本山で、世界最大級の木造建築とされる大仏殿と「奈良の大仏」として知られる盧舎那仏を本尊とする寺院です。また、ユネスコ世界文化遺産「古都奈良の文化財」にも登録されており、年間約300万人の観光客が訪れる、奈良のみならず日本を代表する寺院の一つ。
