◆ミラノ・コルティナ五輪 フィギュアスケート 男子ショートプログラム（１０日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１０日＝大谷翔太】初出場の世界王者、イリア・マリニン（米国）は１０８・１６点だった。４回転アクセルは回避。冒頭の４回転フリップ、続くトリプルアクセル（３回転半）、４回転ルッツ―４回転トウループの連続ジャンプをすべて着氷した。演技後はガッツポーズが飛び出した。

マリニンは今大会、団体戦で２試合に出場。７日のＳＰでは、９８・００点の２位とほろ苦い五輪デビューを果たし、演技直後の「持っている力の５０％しか出していない」という発言が波紋を呼んだ。ただ、８日のフリーでは、日本の佐藤駿（エームサービス・明大）に敗れれば米国の２連覇がなくなる重圧の中、わずかに崩れながらも２００・０３点をマークして貫禄の１位。母国に金メダルをもたらした。

個人戦が始まり、この日のＳＰを入れると直近４日間で３度目の演技。ハードスケジュールで、この日午後の公式練習は姿を現さず“極秘調整”して、氷上に臨んだ。世界歴代最高得点（２３８・２４点）を持つフリーは１３日（日本時間１４日）。昨年１２月のＧＰファイナルで完遂させた６種７本の４回転という異次元プログラムの再現に注目が集まる。

◆イリア・マリン ２００４年１２月２日、米バージニア州・フェアファックス生まれ、２１歳。五輪経験者の両親を持ち、母のタティアナさんは１９９９年四大陸選手権、ＧＰファイナル女王。２２年９月に世界で初めてクワッドアクセル（４回転半ジャンプ）を成功させ、２５年ＧＰファイナルでは史上初めて６種７本の４回転ジャンプを成功。２２年世界ジュニア選手権優勝、２４年からＧＰファイナル３連覇、世界選手権２連覇。１７３センチ、６４キロ。