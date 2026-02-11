◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 男子ショートプログラム（１０日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１０日＝大谷翔太】五輪初出場の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は、７６・７７点だった。冒頭の連続ジャンプで最初の４回転サルコーが２回転になるミスがあったが、後半に３回転トウループをつける粘りを見せた。続くトリプルアクセル（３回転半）を降りたが、最後の４回転トウループで転倒。演技後は笑顔なく、うつむいた。「あっという間に終わってしまった。すごく残念な気持ち」と振り返った。

初めて挑む夢の大舞台を前に、三浦は「想定外の事故」に見舞われていた。８日の練習中、ジャンプを降りた際に右足首付近の靴が裂けるように折れた。９日の練習では、プラスチック素材の板を３枚入れ、ガムテープでぐるぐる巻きにして補強していた。昨年１２月の全日本選手権前から破損があったが、靴のフィット感からその都度補強して使っていたという。１か月ほどの強度を見込んで出発直前に補強したが、思わぬタイミングで折れた。試行錯誤しながら、なんとか靴を間に合わせていた。「靴は関係ない。今日の練習も跳べていたし、その前の日も跳べていた。ただ自分の実力が足りなかった」と理由にはしなかった。

奇跡的とも言える成り上がりで五輪の舞台に立った。今季は、昨年８月のサマーカップのフリーで１０４・６３点をマーク。「ビックリです」という程状態は悪かった。昨季から抱えていた左太ももの負傷があり、練習が思うように積めず。ただ、今まで取ったことが無かった「デイオフ」の重要さに気がつくきっかけにも。練習のメリハリをつけることで、着実に状態をあげていった。昨年１２月の全日本選手権で３位となり、し烈な代表３枠目を獲得。１月には四大陸選手権を制するなど、成績も伴いミラノに乗り込んだ。

今大会、共に出場する鍵山優真（オリエンタルバウイオ・中京大）と佐藤駿（エームサービス・明大）は、同世代で高め合ってきた大の仲良し。２人は一足早く、団体で銀メダルを獲得した。「出るからには、結果を出したい」と燃えてきた三浦。「気持ちを切り替えて、最後まで諦めずにやりたい」。３種類の４回転を操るフリーで、巻き返しを図る。

◆三浦 佳生（みうら・かお） ２００５年６月８日、東京都生まれ。２０歳。目黒日大高卒。２０２３、２６年四大陸選手権優勝。１６８センチ。