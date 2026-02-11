タレントの安西ひろこが、４７歳の誕生日を迎えたことを報告した。

安西は１１日までにインスタグラムに「いつも支えて、応援して下さる皆様のおかげで 今年もお誕生日を迎える事ができました 心から感謝を込めて『ありがとうございます』」とつづり、鮮やかな赤のドレス姿を披露。「＃誕生日 ＃感謝 ＃ありがとう ＃バースデー」とハッシュタグを添えた。

この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「益々キレイになっていく」「今年も健康第一で素敵な１年でありますように」「生まれてきてくれてありがとう」「相変わらず綺麗ですわ」「ますますレベルアップして、キラキラな一年にになりますように」「また１つ魅力的な女性に」などの声が寄せられている。

子役として活動した安西は１９９６年にグラビアアイドルとして本格デビュー。平成の９０年代後半から２０００年代にギャルのカリスマとして人気を博した。昨年１２月には「１２月に入って急に左耳が聞こえずらくなりました」（原文ママ）と明かし、「病院へ行ったら『突発性難聴』と診断されました」と公表した。