【経済指標】

【米国】

＊小売売上高（12月）22:30

結果 0.0%

予想 0.4% 前回 0.6%（前月比)

結果 0.0%

予想 0.4% 前回 0.4%（0.5%から修正）（自動車除くコア・前月比)



＊輸入物価指数（12月）22:30

結果 0.1%

予想 0.1% 前回 （前月比)

結果 0.0%

予想 0.1% 前回 0.1%（前年比)



＊雇用コスト指数（2025年 第4四半期）22:30

結果 0.7%

予想 0.8% 前回 0.8%（前期比)



【発言・ニュース】

＊ラトニック米商務長官

・ドルは長年操作されて高値に維持されてきた。

・外国人は貿易黒字を利用してわが国を買収した。

・第４四半期のＧＤＰは５％超と予測。

・世界の他国が米国を保有する資産は、米国が他国を保有する資産より２６兆ドル多い。

・第１四半期に６％超の成長を達成する可能性は十分にある。



＊ハマック・クリーブランド連銀総裁

・インフレは依然高水準だが２６年には緩和。

・かなり長期間の据え置きも。

・インフレと労働市場にはリスクが残る。

・金利の道筋は上方・下方リスクはほぼ均衡。

・政策は状況を見極める好位置にある。

・金利政策では忍耐強く待つ側に立つことを選択。

・見通しは明るくなり、労働市場は安定化傾向。



＊ローガン・ダラス連銀総裁

インフレが鈍化し続けることに期待を示した上で、「一段の利下げを自身が支持するには労働市場の顕著な弱さが必要」との見解を示した。

