米１０年債利回り低下 弱い米小売売上高で追加利下げ期待が復活＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24）

米2年債 3.448（-0.037）

米10年債 4.137（-0.065）

米30年債 4.781（-0.077）

期待インフレ率 2.316（-0.022）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。この日発表の１２月の米小売売上高が予想外の横ばいとなり、年末にかけての個人消費の減速を示唆した。これを受けて市場では、後退していたＦＲＢの追加利下げ期待が復活しており、短期金融市場では年内３回の可能性も織り込む動きが出ている。先週までは１回か２回の織り込みだった。



２－１０年債の利回り格差は+７１（前営業日：+７０）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

