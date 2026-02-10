「大人レゴ」シリーズ新作　メトロポリタン美術館とコラボした「睡蓮の池に架かる橋」を発売

レゴジャパンが、「大人レゴ」シリーズからニューヨークにあるメトロポリタン美術館とのコラボレーションで、「レゴ®アート Claude Monet ＜睡蓮の池に架かる橋＞」を3月4日に発売する。全国のレゴ®ストアおよび公式オンラインストアなどで取り扱う。

新作は、メトロポリタン美術館を代表する名画の一つで、1899年に描かれたクロード・モネの「睡蓮の池に架かる橋」をレゴ®ブロックで再現。作品の象徴的な睡蓮やモネの繊細な筆致を、さまざまなレゴ®ブロックパーツで表現し、大胆に解釈した。作品中央は、木々を横切る光の線を右上から左下へと走る明るい色のパーツで表し、構図の象徴である「橋」に情景を固定しながら見る者の視線を池の広がりへと導く。

また、メトロポリタン美術館のキュレーターであるアリソン・ホカンソン（Alison Hokanson）が出演する限定ポッドキャストが配信中。組み立てている最中にモネのインスピレーションや芸術性について深く掘り下げるストーリーを視聴することができる。完成した作品は、付属の壁掛けに対応したフックを用いて、自宅の壁に名画を飾るようにディスプレイすることができる。パーツは3179ピースで構成し、価格は2万9980円。

