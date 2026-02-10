「ジル サンダー」がシモーネ・ベロッティのデビューコレクションの26年春夏のヴィジュアルを公開

「ジル サンダー（JIL SANDER）」が、クリエイティブ ディレクター シモーネ・ベロッティ（Simone Bellotti）のデビューコレクションである2026年春夏シーズンのキャンペーンヴィジュアルを発表した。

シモーネは、2025年3月から同ブランドのクリエイティブ ディレクターに就任。春夏コレクションのヴィジュアルは、 「ルイ ヴィトン（LOUIS VUITTON）」や「バレンシアガ（BALENCIAGA）」などのブランドキャンペーンを手掛けているフォトグラファー ステフ・ミッチェル（Stef Mitchell）が撮影し、「そぎ落としながらも、いかに自分らしさを残せるのか？」という問いを軸に「強さと脆さ」のような二面性の要素を取り入れ、人間味のあるヴィジュアルに仕上げたという。

シモーネは、「私が追い求めているのは、身体に対する好奇心です。コミュニケーションの手段としての姿勢や仕草、もっと近づきたくなるような、隠すと同時に露わにする服。それは理性と感情を同時に感じさせるものです」とコメントを寄せている。

