本日2月11日（水）よる10時より第5話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時放送）。

本作は、杉咲花演じる主人公・土田文菜（あやな）がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマ。放送を前に、第5話の見どころを紹介。

文菜はゆきお（成田凌）とピクニックに出かけていた。小説を書くことに煮詰まった気分転換だ。ゆきおの手作り弁当を頬張る文菜。ふいに大学生の時、お弁当をつくって動物園デートをしたことがあったことを思い出す。

それはまだ文菜が小林二胡（胗俊太郎）と出会って小説を書き出す前のこと。大学3年生の秋。当時の文菜はまだ浮気などもせず、まっすぐで、友達の真樹（志田彩良）がよくない恋愛をしていること知り、「今すぐ別れな」などと言えていた。

ある日、同級生の佃武（つくだたけし）（細田佳央太）から告白される文菜。それまでも文菜にどこか惹かれていた佃だが、文菜が中庭で小説を読みながら泣いているのを見て、決定的に好きになったという。

アルバイト先のラーメン屋で、文菜は友達のエンちゃん（野内まる）と食事をしながら、告白されたことを報告。バイト先の先輩・小太郎（岡山天音）は「なになに？恋バナ？」などと会話に混ざってくる。どうやら文菜に気があるようだ。文菜は返事を保留にしつつも、映画デートやお茶などを繰り返し、晴れて2人はつきあうことに。動物園デートをした際、文菜がつくったお弁当を食べながら佃は幸せすぎて泣き出してしまう。

誠実で、ピュアで、優しすぎる佃。文菜の反応を見て一喜一憂する佃の姿は初々しく、微笑ましい。そんな姿に呼応するように、照れて微笑んだり、はにかんだりする文菜の笑顔も屈託がない。

「いつから、まっすぐ“好き”と言えなくなったのだろう？」「いつから“恋愛”ときちんと向き合うことが怖くなったのだろう？」と感じ、頭を悩ませている現在の文菜だが、真樹の恋愛に親身になって怒ったり、佃ときちんと向き合ったり。もし「いつから」と言うのなら、少なくともこの時は「まだ」だったのではないかと思う。

第5話「なみだとあくび」は、文菜と佃が他愛のない会話で盛り上がり、たくさん笑い合う様子も、そしてふと訪れる別れの場面も。その世界を覗き見しているような、たまたまその場に遭遇してしまったような気持ちになって、「見てしまって、聞いてしまってごめんなさい」と言いたくなるくらいの空気が漂っている。そこには、このドラマがずっと大切にしている“なんでもない時間”の尊さが溢れている。

佃が決定的に文菜を好きになった涙の理由――。

文菜がずっと気になっていた動物園デート中の佃のある行動――。

このエピソードを見終えてそれらの理由を知った時、私たちは自分の大切な人との時間、また、大切だった人との時間について考えるのではないだろうか。

現在、TVerでは全話を見逃し配信中。

