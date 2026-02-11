本日2月11日（水）よる8時〜9時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」では、M!LKの塩粼太智・曽野舜太、ゆりやんレトリィバァらをゲストに迎え、「北海道早押しクイズスペシャル」をお届け！

まずは、あるモノの製造過程を追ったVTRを見て答える「何を作っているでしょうか」という問題。原料の粉が機械で練られている映像を見た曽野は張り切って答えるも、そのまさかの答えに笑いが起こる。同じチームの千鳥から、「1問目が!?」と呆れられてしまう。すると塩粼が、M!LKの名誉挽回とばかりに活躍を見せる。ところが2問目のVTRで黒い塊が出てくると、またもや曽野の珍回答でスタジオが大爆笑に。

クイズ「北海道出身のこの人は誰でしょう」では、北海道出身の有名人が、自らの思い出の場所やエピソードを本人が撮影したVTRとともに紹介。「小学生のときにひき逃げされた場所」を紹介する場面では、驚きの後日談が飛び出す。学生時代によく行っていたという食べ放題レストランでは、相当な量を食べていたことがわかる。そして、その人物がプロスノーボーダーを目指していたという意外な夢も判明すると、その正体にゲストたちが「そうなの!?」と驚きを隠せない。

正解したチームが北海道の激うま袋麺を食べることができる「北海道激うま袋麺クイズ」は熱戦の展開に。根室市にまつわるクイズに正解し「オホーツクの塩ラーメン」をゲットした塩粼が、あまりのおいしさに「うまイイじゃん！」とM!LKならではのポーズを決めると、スタジオは大盛り上がり。一方曽野は、制限時間が短いにもかかわらずとんでもない勢いでラーメンを完食。その姿をみた千鳥・ノブから、あまりご飯を食べさせてもらっていないのではと心配されてしまう。また、ご飯を入れる〆が最高だという北海道産のほたてを使った袋麺や、道民が口を揃えて「スープを飲み干す」と語るしじみの袋麺など、気になる袋麺が続々登場。

タイムマシーン3号・山本浩司が「シロネコヤマモト」の宅配員として登場する「何だこれクイズ」が大好評につき、北海道編を決行。山本が運ぶ道具が何に使うものなのかを当てるというクイズだが、山本が回答しようとしない芸人たちへのツッコミに追われるハメに!? さらに「シロネコヤマモト」初の試みとして、VTRに登場した道具を山本がスタジオに運んでくる“生ヤマモト”企画も。山本が運んできたのは、大きなブラシの付いた大型機械。その珍しい性能を説明する山本だが、芸人たちからの野次が止まらずツッコミに大忙し。

そのほか、「北海道お祭りクイズ」では、「毎年同じものができないお祭り」「日本一の生産地を生かした“痛い”お祭り」など、北海道ならではの珍しいお祭りを紹介。

＜番組概要＞

2月11日（水）よる8時〜9時 放送

※日本テレビ系28局ネット＋TOS

■出演：

【MC】

千鳥、かまいたち

【ゲスト】

狩野英孝、塩粼太智・曽野舜太（M!LK）、タイムマシーン3号、とにかく明るい安村、ニッポンの社長、ゆりやんレトリィバァ

【進行アシスタント】

河出奈都美（日本テレビアナウンサー）

■制作

チーフプロデューサー：矢野尚子

プロデューサー：柏原萌人

演出：古立善之

■番組公式SNS

X @chidokama

Instagram @chidokama

TikTok @chidokama