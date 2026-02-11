◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子ビッグエア(大会4日目/現地9日)

金メダルを獲得した村瀬心椛選手が、快挙の要因を明かしました。

決勝1回目、バックサイドトリプルコーク1440を決め暫定1位でスタートしていた村瀬選手。「1本目で着地出来たことが大きかった。1本目でこけてしまうと気持ちが下がる。着地出来ると『よし、次もいける』と思える」と、流れを呼び込めたと明かします。

2回目を終えて順位は暫定2位に。「2本目で点数が出なかったので、3本目で絶対にやってやろうと」と意気込んだ勝負の3回目は、フロントサイドトリプルコーク1440で完璧な着地を決め、逆転で金メダルを獲得。

「ケガをしてしまうのではなどと考えて、オリンピック前まで技を守っていた。オリンピックの舞台で守っていてはかっこ悪いので、1本目から攻めた」と、失敗を恐れず全力を出した結果が実を結びました。

また、整備されていないバックカントリーでの練習も行ってきた村瀬選手。その効果を「ものすごく感じた」と語り、「圧雪されていなかったり、ぼこぼこの雪で着地が出来るのは自分の強み。(今大会は)圧雪されているきれいなところで着地できて、(経験が)生かされてるなと」と、積んできた経験が金メダル獲得につながったと明かしました。