キスマイ宮田俊哉、『私がビーバーになる時』日本版声優に！ 特殊メイクで“ガチビーバー”に変身!?
ディズニー＆ピクサーのアニメ映画最新作『私がビーバーになる時』で、主人公メイベルの仲間となる癒し系ビーバー・ローフの日本版声優を宮田俊哉（Kis‐My‐Ft2）が務めることが発表された。また、ダニエル・チョン監督がこのほど来日し、宮田と対談した。
【写真】笑顔でアフレコに挑む宮田俊哉
“もしも動物たちの世界の住民になれたら”というユニークな“もしもの世界”を描く本作。ディズニー＆ピクサーがスタジオジブリの名作である高畑勲監督の『平成狸合戦ぽんぽこ』からインスピレーションを受け、ビーバーの生態系を徹底的に調査し制作した。
思い出の森が高速道路計画で消えてしまう―。大切な場所を守るため、動物好きの大学生メイベルが選んだ最後の手段は、ビーバーになること。極秘テクノロジーを使い、見た目はビーバー、中身は人間のままで夢見ていた動物の世界へ飛び込んだメイベル。しかし、その先に広がっていたのは、人間の常識が通じない“とんでもない”世界だった。元の体に戻るタイムリミットが迫る中、メイベルは動物たちと森を守る作戦を仕掛ける。
今回の解禁2日前から、ディズニーの公式SNSではビーバーにふんした正体不明な人物の画像が投稿されていた。そのビーバーが徐々にイケメンビーバーになっていく様子が次々と投稿されていたが、ついにそのビーバーの正体が宮田だと明かされた。イケメンキャラクターのコスプレで度々話題を生んできた宮田ということで、今回“ガチビーバー”特殊メークから、“イケメンビーバー“コスプレへと変化していく特別な解禁企画が実施された。
宮田が日本版声優を務めるローフは、動物の世界に潜入したメイベルやキング・ジョージらと共に、大切な森を守るための大冒険を繰り広げることになる、とてもほっこりしたビジュアルでのんびり屋過ぎる性格の癒し系ビーバー。しかし、クマのエレンに食べられそうになると、それすらも「ルールだから」と受け入れようとするなど、何事にも動じない、心の奥底には強い信念が見え隠れする奥深いキャラクターとなっている。まさに、アイドルでありながらも“オタク”であることを公言し、アニメーション、ゲーム、コスプレへの“愛”を貫き通す宮田にピッタリのキャラクターだ。
そんな宮田について監督のダニエル・チョンは「宮田さんの優しく、かわいらしく、落ち着いた声はローフ役にとてもぴったりです。何があっても動じない、ある意味“達観した”キャラクターの宮田さん演じるローフは、ハチャメチャな展開が続く作品に良いアクセントを加えてくれると思います」と絶賛。
USのオーディションで役を勝ち取った宮田はアニメーション好きとしても知られ、ディズニー・ピクサー作品では『リメンバー・ミー』『レミーのおいしいレストラン』『マイ・エレメント』等が好きだと語り、宮田は「ローフ役を本当にやりたい！ とずっと毎日のように願っていたので、決まったと聞いた時はすごく嬉しかったですね」と喜びを明かした。
自身が演じた役について宮田は「自分との共通点は割とどんな環境でもすんなり受け入れられることかなと思います。あと、ちょっと面倒くさがりなところも似てるなって思いますね」と自身との共通点を語った。
また一番お気に入りのキャラクターもローフだと語る宮田は「芝居をしてる最中に、笑っちゃいそうになるくらい面白くて。市長に向けてローフが口を開くところ、あそこが可愛くて、あのシーンが好きでしたね」とおすすめシーンを明かした。
来日したダニエル・チョン監督と宮田の対談冒頭では、監督から宮田へローフのイラストが描かれた色紙をサプライズでプレゼント。宮田は「え！ かわいいー！」と喜びを爆発させ、和やかなムードで対談はスタートした。
監督と対面した感想を聞かれた宮田が「もしかしたら怖い人なのかもしれないとか思っていたから、お会いしたら凄いキュートな方で安心しました」と緊張気味に語ると、監督も「宮田さんにお会いしたら、こんなにチャーミングでキュートな方でローフにぴったりです。ローフは愛されキャラで優しいから、宮田さんがローフを演じてくださるということがとても嬉しいです」と宮田の印象を明かし、これには宮田も「サンキュー！嬉しい！（笑）」と喜びの表情を見せ、2人は早速打ち解けた様子を見せた。
ダニエル監督はローフを演じるポイントについて、「流れに身を任せて、全部はわかってないんだけれども、周りを受け入れるよ、何が来てもいいよという雰囲気を発してくれれば問題ないです」と直々にアドバイスを送り、宮田が「僕もあまり怒ることもないし、色んなものを受け入れて生きているので、近い部分はあるかなと思います」と自身との共通点を明かすと、ダニエル監督は「とてもいいですね！」と太鼓判を押した。
また、宮田がオリジナルの仮装やコスプレで話題となっていることを告げられた監督は「ローフのポイントは3つあります。ふわふわでモフモフ、とにかくまるまるっとしている、そしてあまり動きが無い、この3つをおさえたら完璧です」とローフになりきるポイントを伝授。これに宮田が「わかりました、じゃあいっぱい食べて太るところから始めます！」と返すと、監督は「いいプランだと思います（笑）今日の衣装も既にローフへの一歩を踏み出していますよ。コスプレが完成したら絶対に送ってください！ 見たいです（笑）」とノリノリで応じていた。
アニメ映画『私がビーバーになる時』は、3月13日より全国公開。
