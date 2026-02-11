モデル→実業家に転身の美女33歳、超絶スタイルに「美しくカッコいい」「めっちゃ可愛い」
ファッションモデル、経営者のマギーが10日、自身のInstagramを更新し、仕事で訪れているという中東はドバイでのつかの間のオフの日のショットを公開した。
【写真】マギー、超絶スタイルビキニ姿 ドバイで魅せる！映える！（全4枚）
現在、実業家として世界をまたにかけているマギー。この日は「ドバイの思い出、最終日だけOFFだったので」「友達みんなでPOOOOOL」と、つかの間の休日を友人たちとプールサイドで楽しんだことを報告している。
「この水着、盛れるしかわいいしおすすめだよ」とDivino Seas Swimwear のビキニショットを公開している。プールサイドでサングラスをつけ、リラックスした表情をマギーに対して、コメント欄には「超絶最高に綺麗＆美しい女性」「めっちゃ可愛い」「美しくカッコいい」「鍛えているだけ有りますね」「眩しいです」「素敵です」といった称賛が寄せられている。
引用：「マギー」Instagram（@maggymoon）
【写真】マギー、超絶スタイルビキニ姿 ドバイで魅せる！映える！（全4枚）
現在、実業家として世界をまたにかけているマギー。この日は「ドバイの思い出、最終日だけOFFだったので」「友達みんなでPOOOOOL」と、つかの間の休日を友人たちとプールサイドで楽しんだことを報告している。
引用：「マギー」Instagram（@maggymoon）