【五輪】ジャンプ混合団体銅メダル獲得 エース小林陵侑「三色そろえました」「沙羅が一番つらかった」…取材エリアのやり取り
◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 混合団体（１０日、イタリア・プレダッツォ）
【バルディフィエメ（イタリア）１０日＝松末守司】男女２人ずつで飛ぶ混合団体が行われ、女子個人ノーマルヒル銅メダルの丸山希（北野建設）、前回北京五輪で金、銀２つのメダルを手にした小林陵侑（チームＲＯＹ）、１８年平昌五輪銅メダリストの高梨沙羅（クラレ）、１０日（日本時間）の個人ノーマルヒルで銅メダルを手にした二階堂蓮（日本ビール）の４人全員がメダリストという豪華布陣で挑んだ日本は銅メダルを獲得した。４位ドイツとは１・２ポイント差、距離に換算すると、わずか６０センチ差だった。
小林陵侑が取材エリアで報道陣に対応した。
―銅メダルをかけて率直な感想は
「うれしいです。（北京五輪の金、銀獲得。今回の銅で）三色そろえました」
―団体で日本チームを強くするのは陵侑選手の目標
「いやー、本当に男女とも誰が選ばれても戦えるメンバーだったので。代表して結果を残せたのは良かった」
―４年前の悔しさがあったか
「もちろん悔しいですけど、つらかったのは沙羅が一番つらかった」
―何とか高梨沙羅さんへメダルをという気持ちだったのか
「まあ、屈辱は同じ舞台で返せたのかなと思います」
―この４人はどういうチーム
「今、一番熱い僕以外の３人だったので」
―前回経験したのは小林選手と高梨沙羅さんだけ。高梨さんの涙、喜んでいる姿はどう感じたか
「本当に２本いいジャンプをそろえてくれましたし、僕らも自信を持って飛べました」
―ラージヒルへ向けて
「今日は昨日より自分としては内容が良かったので、いいステップになった」
―個人と団体では感覚が違うか
「やっぱり緊張しますよね。みんなのものがかかっているので」