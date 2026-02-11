タレント・熊切あさ美が１０日までにＸ（旧ツイッター）で「発言にお叱りがたくさん」と明かし、話題になっている。

９日のＸで「なんか発言にお叱りがたくさん」と投稿。「ちゃんと読んでいます」と目を通していることを明かした。

熊切は衆院選の投開票が行われた８日のポストで「やっぱり太田さんすごい 聞きたいことを聞いてくださる」とコメント。詳細は触れていないが、同日のＴＢＳ系選挙特番に爆笑問題の太田光が出演しており、熊切の投稿には賛否のコメントが殺到していた。

９日にはインスタグラムも更新し、「かなり頭を使った日 顔が疲れ果ててる笑 おやすみなさい」と疲れた顔のアップも投稿。

ＳＮＳには「そんな事ないです。変わらずお美しいです」「いつもと変わらず超絶美人です」「やばいくらい可愛い」「瞳に吸い込まれそうです」「疲れてもキレイってどゆこと？」「マジでイイ女過ぎる」などの声や、「何も間違ってなんかいませんし、意見は人それぞれ」「自分が思った事を発信すれば良いよ」「私はむしろ応援したくなりフォローしました」「誹謗中傷は論外ですよ 気にしないで」「大人な態度でとても尊敬します」などの声が上がっている。