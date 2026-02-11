ロッキーズは１０日（日本時間１１日）、オリオールズからＦＡになっていた菅野智之投手（３６）を１年５１０万ドル（約７億９０００万円）で獲得したことを発表した。

３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも選出されている菅野のメジャー２年目はロッキーズで迎えることになった。昨季は、メジャー３０球団でワーストの１１９敗を喫し、借金は７６。７年連続でポストシーズン進出を逃し、４年連続地区最下位、３年連続１００敗以上と苦しんでいる。

菅野にとって心強い存在もいる。コンビを組むであろうハンター・グッドマン捕手（２６）だ。低迷するチームの数少ない光になっている好捕手で、昨季はオールスターに選出されて、打者のベストナイン「シルバー・スラッガー賞」にも輝いた。

デビュー３年目だった昨季は、自己最多１４４試合に出場。３１本塁打、９１打点、打率２割７分８厘をマークした打撃も持ち味だ。メジャーを代表する捕手になりつつある。

菅野は巨人時代に同学年の小林と絶妙なコンビネーションを見せて「スガコバ」コンビでチームを引っ張った。昨季所属したオリオールズはラッチマンが正捕手で「スガッチマン」コンビとして熟成していくことが期待されたが、ラッチマンが故障で離脱する期間が長く、多くの捕手とバッテリーを組んだことがメジャー１年目の菅野にとっては苦悩の１つにもなった。

近年のメジャーリーグではピッチクロック（投球時間制限）ピッチコム（サイン伝達機器）が導入され、投手と捕手の考えがいかに一致するかが重要となっている。新天地では正捕手・グッドマンと「菅野グッドマン」コンビで飛躍が期待される。