ビー・エム・ダブリュー株式会社は、同社のBMWおよびMINI正規ディーラーであるウエインズインポートカーズ株式会社が、「MINI湘南／MINI NEXT湘南」をリニューアルオープンし、2026年2月7日より営業を開始すると発表した。

同店舗は、顧客中心主義を軸とした新たな販売コンセプト「リテール・ネクスト」を導入し、デジタルツールを活用した体験型ショールームへ刷新された。環境配慮型の設計と利便性の高い立地を生かし、より質の高いサービス提供を目指す拠点となる。

ビー・エム・ダブリュー株式会社（代表取締役社長: 長谷川 正敏）のBMWおよびMINI正規ディーラーであるウエインズインポートカーズ株式会社（代表取締役：松田 勝幸）は、「MINI湘南／MINI NEXT湘南」をリニューアル・オープンし、本年2月7日（土）より営業を開始する。

リテール・ネクストとは、顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック（顧客中心主義）」をテーマに、魅力的なショールームでの体験を提供することを目的とした新しい販売のコンセプトであり、持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴としている。また、デジタルツールを活用し、車両の検索、機能、特徴を知るだけでなく、さらに、顧客の個々のニーズにあわせてショールームでの体験をサポートする。

MINI湘南／MINI NEXT湘南は、藤沢鎌倉線沿いに位置し、主要道路からのアクセスに優れた分かりやすい立地にある。ショールームは、サステナビリティ、柔軟性、プレミアムなサービス提供を重視した空間設計となる。

今回の改装は、リテール・ネクストのコンセプトを取り入れた店舗として、65店目になる。BMWグループでは、2028年末までに、すべての店舗においてリテール・ネクストのコンセプトを取り入れた店舗への改装を目指す。

ウエインズインポートカーズ株式会社「MINI湘南／MINI NEXT湘南」の概要

所在地 神奈川県藤沢市川名1-7-20 代表取締役 松田 勝幸 営業責任者 髙橋 誠治 拠点責任者 小川 裕之 ショールーム面積 226㎡ 営業時間 10:30-18:00 ショールーム電話 0466-23-3241 定休日 月曜日、火曜日 オープン予定日 2026年2月 7日（土）

