山火事や、洪水、異常気象や自然災害に見舞われた2025年を振り返っただけでも、我々の住む地球が直面している危機がいかに深刻なものか、誰もが痛感するはずだ。ヨルゴス・ランティモス監督の新作『ブゴニア』は、この危機を笑い満載で独創的に警告する挑戦作だ。『へレディタリー/継承』や『ミッドサマー』などで知られるアリ・アスター監督がプロデューサーとして関わり、2003年の韓国映画『地球を守れ』をアップデートした。

映画『ブゴニア』

エイリアンと疑われて誘拐されるCEO

ランティモス監督は語る。

「アリ・アスターとプロデューサーのラース・クヌードセンに話を持ち掛けられたのが、そもそもの始まりだったんだ。脚本を受け取るまでは、オリジナルの韓国映画については知らなかった。ウィル・トレイシーの脚本は衝撃的な内容だった。刺激的でエキサイティング、エンターテイニングかつ複雑で、制作への意欲をそそられたよ。この脚本を読んだ後でオリジナルの映画を観た。本作を現代的で異なるヴァージョンとして作り上げるために」

製薬会社のCEOとして、世界的に名をはせる辣腕経営者ミッシェル（エマ・ストーン）。彼女はある日、テディ（ジェシー・プレモンス）とその従兄弟のドン（エイダン・デルビス）によって誘拐される。2人は彼女がエイリアンであるという陰謀論を信じて疑わず、地球を守るために行動を起こすのだ。エイリアン？ まさか？ と観る者は半信半疑ながら、過激な2人の行動と大胆な物語展開に引き込まれていく。話は様々な因果関係を加えつつ二転、三転し、予想もつかないような真実にたどり着くのだ。

監督も最初は自分が何を求めているか分っていない

息の合うスタッフやキャストとは繰り返しタッグを組むことで知られている監督。エマ・ストーンとは『女王陛下のお気に入り』（2018年）以来長編4作目、ジェシー・プレモンスは『憐れみの3章』以来2度目の共作。ランティモス論理で展開する、不可解だがなぜか納得させられる世界のキャラクターを、2人は体当たりでこなす。ランティモス監督の映画は複雑かつニュアンスのきいた演技が重要な鍵となるが、演じるにあたり大変だった点を尋ねると、エマ・ストーンはこう答える。

「大変というより、いら立たされることがある、と言った方がいいかしら（笑）。確かにヨルゴスの映画は難しい。ヨルゴス自身も撮影を開始した時点では、最終的に自分が何を求めているのか不明確なの。にもかかわらず細部まで気を配り、それに対してキャストやスタッフ誰もが積極的に参加する。撮影現場では一体感が強く、空回りしているような瞬間がない。キャラクターも様々な観点から解釈するというような回りくどさはなくって、最初からしっかりと焦点が定まっている。だからそのキャラクター像にぴったりの演技ができると、これだ!! と自分で気が付くわけ。問題は、それに彼が気付かないことがあって、そういう場合にこちらがいらいらして大惨事になる（笑）。まあでも、自分が非常に信頼されていて、自由が与えられている、安全だと感じるヨルゴスの撮影環境はとても居心地がいいわ」

『シビル・ウォー アメリカ最後の日』の「赤いサングラスの男」役でも強烈な印象を放ったジェシー・プレモンスも言う。

「ヨルゴスの作品の最たる特徴は、まず脚本が非常に特異な内容である点。また抽象的でありながらも人間的であるという点かな。観客に対しても、物語を自力で解釈することを要求してくる。彼は自分の解釈を他者におしつけず、観客が彼の創り出した世界に足を踏み入れ、そこで何かを見つけてくれることを想定している。そんな答えのない世界で仕事をすることにキャストもスタッフも次第に慣れ、全員が同じレベルで探求し続けると、一緒に様々な発見をすることになるんだ」

誰もがみんな陰謀論者

エマ・ストーンはロマンティック・コメディを多くこなしてきたが、近年は演技の境界線に挑戦するようなきわどい演技も堂々こなす。監督と波長がぴったり合った感じなのだ。

「ヨルゴスとの付き合いは10年以上になるかしら。2人とも同じようなテーマ、物語や世界に惹かれるのだと思う。彼に会う前に見た彼の作品は『籠の中の乙女』（2009年）だけで、『ロブスター』（2015年）はまだ公開されていなかった。もちろん私は『籠の中の乙女』を気に入っていて、彼と実際に会ってすぐに意気投合し、信頼できる人だと感じた。それで『女王陛下のお気に入り』を一緒に製作して、以後共作が続くことになったの」

本作の核には、陰謀論とは何か？ 陰謀論とはいかにして生まれるか？ といった問いかけがある。SNSやAIが日常に深く浸透し、真実と偽りの境界線が曖昧になる現代において、これは興味の尽きない大きな課題だ。

これについてプレモンスは、

「僕の意見としては、誰もが陰謀論者だと言える。僕らは全員無意識に様々な陰謀論から影響を受けている。例えば“これを買え、これが必要だ、買え！”と常に言われている。僕が演じたテディは極端なケースだけど、だれもが陰謀論に何らかの形で関わっていると思う」

不幸にも世界がこの映画に近づいてきた

ランティモス監督も、

「製作中は特定の陰謀論に感化されて作品に影響が出てはこまるから、陰謀論に関する情報には距離を置いた。映画の完成後に、調べてみると、実際にあるエイリアンの陰謀論には興味が湧いたよ。アメリカ政府が裏で何かやっているとか、時には現実に起こったこと、真実も含まれている。現在は真実と嘘の違いを見抜くのが難しくなった。何かを信じるためには、とても沢山のリサーチが必要となる」

ランティモス作は、常に社会的、政治的な意味合いを含み、現在の社会のありかたについて揶揄する色彩が濃いという点で一貫している。観客に、現代社会についての自分自身の意見を求めてくるのだ。

ランティモス監督は言う。

「常にそれを心がけてきた。時には直截的に問いかける場合もあるし、時にはかなり曖昧に問いかける場合もある。自分で回答を見出してもらうような形というのかな。明確に説明することなく観客に問いかけるというのが僕の映画の意図であるから。その問いかけは自然についてであったり、僕らの社会についてであったり、政情についてであったり、世界についてであったり、テーマは多様だ。『ブゴニア』は、僕の他の作品に比べれば、より明確な問いかけをしていると言える。このテーマは数年前に制作を開始してから、日々身近な問題になってきた。それは不幸な偶然だったと言える。世界の状況は以前にも増して、この映画の内容と強いかかわりが出てきたように見えるね」

『ブゴニア』



監督：ヨルゴス・ランティモス／出演：エマ・ストーン、ジェシー・プレモンス、エイダン・デルビス／2025年／アイルランド・イギリス・カナダ・韓国・アメリカ／118分／配給：ギャガ ユニバーサル映画／©2025 FOCUS FEATURES LLC.／2月13日（金）ロードショー

