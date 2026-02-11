「あんた、地獄に堕ちるわよ」

【画像】「女帝感が出ている」戸田恵梨香（37）の仰天ビジュアル

不敵な笑みをたたえ、そう言い放つのは、ネットフリックスシリーズ『地獄に堕ちるわよ』で細木数子を演じる戸田恵梨香（37）。



戸田恵梨香

◆◆◆

「女帝感が出ている」細木数子役を怪演

独自に編み出した六星占術で一世を風靡した細木の、嘘と真実を描いた本作。

「4月の配信に先立って予告編が解禁されるや、茶色のメッシュヘアに派手なドレス姿の戸田のビジュアルに注目が集まり、『女帝感が出ている』などの声があがった」（スポーツ紙記者）

戸田が演じたのは、17歳から66歳までの細木。

「銀座のクラブのママ時代を再現するため、千葉県内の学校にセットを組むなど、リアリティを追求した。戸田は撮影にお子さんを連れてくることもあったそうです」（同前）

TBS日曜劇場『リブート』で3年ぶりに女優復帰

2020年に俳優の松坂桃李と結婚。23年の第1子出産以降は仕事をセーブした戸田だが、現在放送中のTBS日曜劇場『リブート』で3年ぶりに女優復帰。闇組織の資金洗浄を担う公認会計士という、ミステリアスな役に挑んでいる。

「撮影は昨年春から、都内や千葉県など広範囲で行われていた。現場での戸田はほとんどNGを出さず、出番までの間には送迎車に戻って台本を読み込むなど、ブランクを感じさせない様子だった」（芸能記者）

デビュー作から度胸の強さが注目

今年で女優デビュー26年を迎える戸田。その映画デビュー作が、弥(あまね)海砂(みさ)役を演じた『デスノート』2部作（06年）だ。金子修介監督が振り返る。

「オーディションに参加した戸田さんは存在が光っていて、体は細いが芯の強さが海砂のイメージと合致した。原作に拘束されるシーンがあるので、縛られる演技は問題ないか確認したのですが、『よく父にお布団でぐるぐる巻きにされてるので、大丈夫です！』と（笑）」

前編の撮影では完璧に台詞を覚える一方で演技に照れもあったが、劇場公開を経て後編の撮影に入ると、顔つきが一変したという。

「客観的に自分の演技を見たことで得るものがあったのか、2カ月の間に彼女なりの海砂を完成させていた。藤原竜也さんとの1対1のシーンでも臆することなく自分の演技をぶつけていて、スタッフと『新人なのにすごい度胸だよね』と感心したのを覚えています」（同前）

共演者から“男前”と評されることも…

以降、数々の作品に出演し、実力派女優への階段を駆け上がった戸田。その人柄を芸能関係者が語る。

「物おじせずサバサバした性格で、共演者から“男前”と評されることもしばしば。ドラマ『コード・ブルー』（フジ）で共演した浅利陽介は、飲み会でとある先輩俳優に絡まれていた時に戸田が、『そうやって頭を叩きながら説教するのは最低だと思います』と諫めてくれたエピソードをテレビ番組で明かし、感謝していた」

戸田がヒロインを務めた19年度後期のNHK朝ドラ『スカーレット』の関係者も、こう証言する。

「お子さんを東京に残して関西に来ていた水野美紀さんが、撮影が押して新幹線の最終時刻が迫って焦っていたところ、戸田さんが『水野さん最終で帰らなあかんから、帰すでー！』と手を叩いてスタッフや共演者らを鼓舞。無事に帰れた水野さんは、『男前。惚れるかと思った』と振り返っていた」

プライベートでは17年、当時交際していた成田凌とのドライブ中に写真誌の張り込み車と接触事故が起きたことがあったが、

「戸田は動じることなく、『アハハ！ すごいですね！』と豪快に笑い、真摯に対応。株を上げた」（前出・芸能記者）

細木も顔負けの男前度で芸能界を渡り、ヒット作の続くネットフリックスの主演を掴んだ戸田。演技に熱い思いを持ち、22年の『ボクらの時代』（フジ系）では、「ドラマとか映画の世界にたくさんのコンプライアンスができてしまったのが悔しい」「コンプライアンスを守っていたら限界がくる」と予言。

初のネトフリ作品でもコンプラの縛りを超えて、ますます男前度をアップさせそうだ。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年2月5日号）