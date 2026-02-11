◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日 ジャンプ 混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月10日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

ジャンプの混合団体で日本が同種目初となる銅メダルを獲得した。4位のドイツとは合計でわずか1・2ポイント差だった。

同じジャンプ台で行われた、男女の個人ノーマルヒルと混合団体の飛距離と得点を比較してみる。

・丸山希（北野建設）

個人NH 97メートル、100メートル 計261・8点

混合団体 97メートル、97・5メートル 計241・7点

・小林陵侑（チームROY）

個人NH 100・5メートル、104メートル 計260・6点

混合団体 100・5メートル、98・5メートル 計267・6点

・高梨沙羅（クラレ）

個人NH 92メートル、96メートル 計238・9点

混合団体 96・5メートル、97メートル 計249・0点

・二階堂蓮（日本ビール）

個人NH 101メートル、106・5メートル 計266・0点

混合団体 103メートル、101メートル 計275・7点

個人戦とは気象条件が異なるが、丸山が少し本来のジャンプができなかった以外は、3人とも個人戦よりもポイントをあげた。

高梨は「ありがとうございます。みんなのおかげです」「日本チームの皆さんのおかげで、練習以上に、そして個人戦以上にいいジャンプができたとは思うので、すごく支えられて飛ばさせていただいた」「本当に周りの人たちの支えがあってこの舞台に立たせていただけた。メダルを獲らせていただけた」「自分の獲ったメダルではないとは思うんですけど、本当にたくさんの方々の力があって獲れたメダルです」と感謝のコメントを続けたが、個人戦よりも10ポイント以上の上積みをした高梨の活躍なくして銅メダル獲得はなかった。