谷まりあ、出川哲朗は「芸能界の父」バレンタインチョコは「あげないかも」
モデルで俳優の谷まりあ（30）が、都内で行われたABEMA恋愛リアリティ『ラブパワーキングダム2』記者会見に出席。出川哲朗を「芸能界のお父さん」と評した。
【写真】かわいすぎ！二の腕をあらわにした衣装を披露した谷まりあ
出川とは10年親交がある谷。ただ、バレンタインチョコレートは「お渡ししたいと思うが、2月は仕事の関係でなかなか会わない」という。「あげれたらあげようかと思うが、あげないかも」と話した。
YOUは「何かあると出川出川と言う」と谷の“出川愛”を紹介。谷は「芸能界のお父さんですね」と話していた。
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになる。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷が就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
【写真】かわいすぎ！二の腕をあらわにした衣装を披露した谷まりあ
出川とは10年親交がある谷。ただ、バレンタインチョコレートは「お渡ししたいと思うが、2月は仕事の関係でなかなか会わない」という。「あげれたらあげようかと思うが、あげないかも」と話した。
YOUは「何かあると出川出川と言う」と谷の“出川愛”を紹介。谷は「芸能界のお父さんですね」と話していた。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷が就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。