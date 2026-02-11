作家・山崎豊子の不朽の名作『大地の子』（文春文庫）が、初めて舞台化される（2/26〜3/17、東京・明治座）。中国残留日本人孤児という過酷な運命を背負った主人公・陸一心（松本勝男）。その妹であり、物語の悲劇を象徴する存在でもある張玉花（あつ子）を演じるのが、俳優の奈緒さんだ。壮大な原作の舞台化という大きな挑戦、そして絶大な信頼を寄せる演出家・栗山民也氏との再タッグ。この作品に、奈緒さんはどのような気持ちで臨むのか、語ってもらった。

撮影：志水隆

どれだけ大きな作品になるか想像がつかなかった

――出演オファーが来た時はどんな感想を持ちましたか？

奈緒 まず『大地の子』を舞台にするということに驚いて、どれだけ大きな作品になってしまうのだろうかと、想像がつきませんでした。壮大な原作のどの部分をエッセンスとして描くのか、どれぐらいの上演時間になるんだろうとか、色々な想像をしました。

自分にできるのだろうかという思いもありましたが、一方で、演出が栗山さんであるということが、どんな想像も不安も期待にかわって、その期待が大きく膨らんでいきました。

――出演を決められた大きな理由は、栗山さんの存在があった？

奈緒 そうですね。以前ご一緒した『恭しき娼婦』（2022年）という舞台が終わった時から、私は栗山さんに「もう一度ご一緒したいです」というお話をしていて。だから、『大地の子』のお話を頂いた時に、「絶対にやりたい」という思いが湧き上がってきたんです。

役者として「不安」を抱えていた時に

奈緒 栗山さんは演出家としてはもちろんですけど、1人の人間としてすごく尊敬しています。稽古場で発せられる一言一言が、役者としても大事なことですが、人間として大切にしなければいけないことだと感じることがすごく多かったんです。栗山さんと出会う前の自分と出会った後の自分は、本当に違う人間だと感じるぐらい、勇気と覚悟を持てた出会いでした。

――何か具体的に心に留めてらっしゃる言葉はありますか？

奈緒 「本気で迷っていいんだ、本気で悩んでいいんだ」、「お客さんはその役者が初めて出す声を聞いて、本当に悩んでいる姿を見て、帰る時に幸せな気持ちで劇場を後にできる」とおっしゃっていたのが、私の中ではすごく救われる言葉でした。

その時の自分は、役者として「不安」を抱えていて、すごく「安心」を求めていたんです。けれど、栗山さんの言葉を聞いて、「この不安はずっと持っていてもいいんだ」と思いました。もちろん今でも、迷ったり不安を感じることはあるんですけど、不安を恐れることはなくなったので、すごく健やかにこのお仕事と向き合えているなと思います。

辛い背景をもった役の、幸せな瞬間を大事にしたい

――今回は、中国残留孤児であるあつ子という、悲劇を象徴的に表す大変辛い部分もある役ですね。

奈緒 時代の痛みを背負った役だと思っています。人が見守られずに、手を差し伸べられずにいるとどうなるのかということを、あつ子からすごく痛々しく受け取ることができます。原作を読んでいて、私自身、胸がとても痛むんですけど、たくさんのことをあつ子から学ばないといけないと感じています。

確かに、今回あつ子という役と向き合って、きっと大変辛い時間が訪れるだろうと覚悟しています。ただ、私はこれまでも辛い背景を持った役とたくさん出会ってきたのですが、いつも幸せな瞬間を大事にしたいなと思っているんです。人は多面的な生き物だと思うので、その境遇で全てを分かって語ってしまうようなことはしたくない。あつ子が感じた幸福な時間には、私も本当に幸せな気持ちでその場に立っていたいなと思います。今回の物語の中では、喜びや悲しみや、いろんな気持ちにどんどん心が飛んでいく。そんな心の旅でもあると思います。恐れずにいろんな気持ちに飛んでいけたらいいなと思ってます。

――辛い背景の役が多かったとのことですが、ご自身の中でどういう風に始末をつけていくか、舞台を降りた後に引きずってしまうようなことはありませんか？

奈緒 役を引きずるということはあまりないんです。経験した役の時間が自分の中に絶対に残るので、自分という人間がいて、そこに演じた人の記憶というものが血として混じっていくみたいな感覚です。なので、どこかに自分の中にほのかに今まで演じた役というのは残っていて、ふとした瞬間に実生活で顔を出して、「あの子は元気かな」とか思うことはたくさんあります。

舞台に立ってしまえば「むき出し」

――過去に経験された役が、たまにふっとよみがえってくる。

奈緒 ええ。だから、役との出会いは、人との出会いにすごく似ていると思います。今まで出会った役たちが、ふと記憶で蘇ったり、「あの人は元気かな」と気にする瞬間が生活をしていると訪れるので、実際にお会いした方たちと変わらない存在になって、記憶として残っていくという感覚です。

――映像作品にもよく出演していらっしゃいますが、役との向き合い方で舞台と違うことはありますか？

奈緒 稽古があるっていうのは、すごく大きいなと思いますね。その役のボールを持ってる時間がすごく長いという感覚があって。映像だと手放す瞬間がここで訪れるなって自分で分かっているので、それまでにボールをどう投げるか決めて出すような、クイックな反応をする時もあります。けれど、舞台だと稽古の間ずっと、その1つのボールをどう扱おうかっていうことを考え続ける時間になるので、分からなくなってしまう瞬間も訪れたりしますし、その分からない時間を乗り越えて見つかるものもある。迷う時間がたくさんあるんです。

いざ舞台に立ってしまえば、むき出しだなと思います。その日の自分のいろんなものが、全部観る人に届いてしまう。一人の人間として、むき出しで立っている感覚がありますね。

「戦争を繰り返してはいけない」という強い思い

――最後に、『大地の子』は戦争の悲劇を描いた作品ですが、ご出演されることについて、思われていることがありましたら。

奈緒 昨年は、戦争を実際に経験された方々とお話する機会をたくさんいただきました。皆さんから共通して受け取った言葉は、「戦争を絶対に繰り返してはいけない」というものでした。私自身も、そういう強い思いをしっかりと自分の中でたぎらせて、この舞台と向き合いたいと思っています。日々世界のニュースを見ていると、今の日本ではとても穏やかな日々を過ごすことができていますが、他人事ではないと感じます。なぜそんな時間を過ごせているのか、ここに至るまでにどんな人々の思いがあったのかということをしっかりと受け取って、伝えて行きたい。「戦争を絶対に繰り返さない」という約束を守れるように、舞台に立ちたいと思います。

『大地の子』

原作：山崎豊子『大地の子』文春文庫／脚本：マキノノゾミ／演出：栗山民也／出演：井上芳雄、奈緒、上白石萌歌、山西惇、益岡徹、飯田洋輔、浅野雅博／主催・製作：東宝、明治座／2026年2月26日（木）〜3月17日（火）、東京・明治座にて／チケット：明治座オンラインチケット、チケットぴあ、イープラス、ローソンチケットで発売中

