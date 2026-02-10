これが冬デートの理想。トップ3は「イルミ・夜景」「温泉旅行」、もうひとつは？

アイベックが運営する出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」は、成人男女を対象に実施した「冬のデート」に関するアンケート調査の結果を発表しました。

■冬デートは「アウトドア派」「インドア派」男女ともに半々という結果に

冬にデートをするなら「アウトドア派」「インドア派」のどちらのタイプか尋ねたところ、男女ともに同数でした。

「アウトドア派」と回答した人の理由は、「スキーやスノーボードが楽しめるから（男性）」「イルミネーションがキレイでロマンチックだから（女性）」「スキーやキャンプファイヤーなど、寒いからこそ思い出に残るアクティビティがたくさんあるから（女性）」といった声が寄せられました。

「インドア派」からは、「雪によって交通の便が左右されやすい（男性）」「寒さが苦手なので、暖かい室内でゆっくり過ごすほうが落ち着きます（女性）」「屋内なら天候に左右されずに気持ちよく過ごせるから（女性）」など、寒さや天候を理由に挙げる声が目立ちました。

冬デートで理想的だと思う過ごし方は、男女ともに「イルミネーション・夜景を見に行く」が最も多くなりました。次いで「温泉旅行」「カフェやレストランで温かい食事を楽しむ」となっています。

「冬に行ってよかったと思うデート」を尋ねたところ、男性は「イルミネーション」「温泉」「ウインタースポーツ」など、冬ならではの景色や季節性のあるアクティビティを評価する傾向が見られました。女性も男性と同様「イルミネーション」「温泉」も人気ですが、「クリスマスマーケット」など、温かい食事や会話といった”過ごし方”に言及する内容が多く見られました。

冬デートの寒さ対策として意識していることは、男女ともに「暖かい服装・防寒アイテムを選ぶ」が最多となりました。

■調査概要

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：成人男女200名

アンケート母数：男性100名・女性100名（合計200名）

実施日：2025年11月17日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/trend/winter-dating/

（フォルサ）