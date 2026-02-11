先のリスクが見えすぎて休めない、評価が上がるほど不安が増える――そんな息苦しさはありませんか。頭の良さは武器になる一方、幸福を削る刃にもなってしまいます。どうすれば幸福を感じられるのでしょうか？

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

頭のよさを自分のために使う

勉強がよくできて出世し、成功できたとしても、

知能と幸福は比例しない。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

頭がよいことは、問題を早く見つけ、先回りできる強みになる。

けれど同時に、不安や他人との比較も多くなりやすい。

先の悪い可能性まで見えてしまい、心が休まらないことがある。

出世や成功は、生活を便利にする。

しかし便利さがそのまま心の満足になるとは限らない。

忙しさが増え、気を張る時間が長くなると、喜びを感じる余裕が減る。

評価が上がるほど、失敗への恐れも大きくなる。

ショーペンハウアーの発想は、幸福を「足す」より「減らす」に置く。

派手な快楽を増やすより、苦痛やストレスを減らすほうが安定する。

健康、睡眠、静かな時間といった土台が崩れると、成功は重荷になりやすい。

さらに、知能が高い人ほど、他人の評価に敏感になったり、完璧を求めたりする。

その結果、達成しても「まだ足りない」に追い立てられる。

ここで必要なのは、他人の物差しから少し離れることだ。

自分の基準を小さく決める。

今日やることを一つ終える。

無理な約束を減らす。

人間関係は丁重さと礼儀を保ちつつ、少し距離を取る。

こうした調整は地味だが、幸福に直結する。

知能は武器になっても、幸福の保証にはならないのだ。

幸福は、頭のよさよりも、心の扱い方と生活の整え方で決まってくる。